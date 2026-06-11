Nastavlja se suđenje Kraljeviću za navodno izazivanje nacionalne mržnje

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Pred Sudom BiH danas se nastavlja suđenje načelniku opštine Vlasenica Miroslavu Kraljeviću, koji je optužen za navodno izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Kraljević se ranije izjasnio da nije kriv, a odbrana najavljuje dokazivanje njegove nevinosti. Svijet Neformalna radna grupa SB UN o radu haškog Mehanizma - u fokusu slučaj generala Mladića Optužen je zbog govora na skupu u Vlasenici, u kojem je pominjao Radovana Karadžića i Ratka Mladića, što je tužilaštvo ocijenilo kao veličanje.

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