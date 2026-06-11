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Nastavlja se suđenje Kraljeviću za navodno izazivanje nacionalne mržnje

Autor:

ATV
11.06.2026 07:16

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Мирослав Мићо Краљевић
Foto: skrinšot SRNA

Pred Sudom BiH danas se nastavlja suđenje načelniku opštine Vlasenica Miroslavu Kraljeviću, koji je optužen za navodno izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Kraljević se ranije izjasnio da nije kriv, a odbrana najavljuje dokazivanje njegove nevinosti.

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Optužen je zbog govora na skupu u Vlasenici, u kojem je pominjao Radovana Karadžića i Ratka Mladića, što je tužilaštvo ocijenilo kao veličanje.

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Tagovi :

Miroslav Kraljević

Vlasenica

Sud BiH

Tužilaštvo BiH

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