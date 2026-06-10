Bez saglasnosti o zatvaranju OHR-a: Bošnjaci pokrenuli veto

Nije postignuta saglasnost o Odluci o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH. Klub bošnjaka koji je i pokrenuo veto na Deklaraciju, ostao je pri stavu da je ovim aktom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Pokretanjem veta, Bošnjaci su potvrdili da je visoki predstavnik njihov vitalni organ, poruka je predsjednika parlamenta Srpske.

"To je za mene bilo katastrofalno i ja smatram da su oni napravili veliku grešku ali su usput priznali da nemaju drugi način nego da zloupotrebljavajući institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa i oni znaju šta je razlika između ustavnosti i vitalnog nacionalnog interesa, ali ipak zloupotrebljavaju vitalni nacionalni interes jer je to njima jedini način da se izražavaju", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Iako se kroz Deklaraciju koju je usvojio Parlament Srpske u više navrata provlači teza da se zatvaranje kancelarije OHR zahtijeva, između ostalog i zbog punog vraćanja svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ali i kako je djelovanje OHR-a produbilo političke podjele i narušilo povjerenje među konstitutivnim narodima, bošnjacima je ona neprihvatljiva. Smatraju da sadržajem i političkim ciljevima zadire u pitanja koja čine vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. I po svemu sudeći, priželjkuju ostanak OHR-a.

"Sama deklaracija o zatvaranju OHR-a bez ispunjenja uslova 5+2 je protivno svim normativnim politikama i stavovima BiH", rekao je Alija Tabaković, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Što je u BiH više OHR-a, to je manje dogovora domaćih lidera, stav je predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske koja je bila protiv pokretanja veta. Radi se, kaže o zloupotrebi veto mehanizma.

"To je vjerovatno politika koju oni dobijaju i instruišu ih iz političkog Sarajeva. Ustavni sud Republike Srpske je do sada razmatrao ukupno osam rezolucija i deklaracija i sve jednu je odbacio jer ne proizvode vitalne nacionalne interese ni na jedan od konstitutivnih naroda. Ovo je deveta rezolucija i vjerovatno će biti ista matrica", rekla je Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske ranije je usvojila Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije OHR-a, nakon čega je klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske donio Odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacipnalnog interesa. S obzirom na to da nema saglasnosti ni zajedničke komisije Parlamenta Srpske ni Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata, na potezu je Ustavni sud Republike Srpske koji će da donese konačnu odluku.