Odluka o zatvaranju OHR-a upućena na usaglašavanje Zajedničkoj komisiji NSRS

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelacije visokog predstavnika u BiH, saopšteno je iz Vijeća naroda Srpske.

Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost o ovoj odluci, u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata.

BiH Vijeće naroda o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH

Narodna skupština Republike Srpske je na redovnoj sjednici, 26. maja, usvojila odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.