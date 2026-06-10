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Odluka o zatvaranju OHR-a upućena na usaglašavanje Zajedničkoj komisiji NSRS

Autor:

ATV
10.06.2026 14:05

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Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске покренуо поступак заштите виталног националног интереса на одлуку о усвајању Декларације о затварању Канцелације високог представника у БиХ.
Foto: ATV

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelacije visokog predstavnika u BiH, saopšteno je iz Vijeća naroda Srpske.

Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost o ovoj odluci, u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata.

Вијеће народа

BiH

Vijeće naroda o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH

Narodna skupština Republike Srpske je na redovnoj sjednici, 26. maja, usvojila odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.

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Vijeće naroda

zatvaranje OHR-a

Narodna skupština Republike Srpske

visoki predstavnik

Republika Srpska

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