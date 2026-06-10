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Stevandić: Dogovor je jedina strana u BiH

Autor:

ATV
10.06.2026 14:00

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предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da, iako u BiH postoje tri strane, jedino može postojati strana dogovora.

Govoreći o najavi sutrašnje rasprave u britanskom parlamentu čiji će fokus, kako je navedeno u izvještaju, biti na "secesionističkoj politici u BiH i slabljenju institucija zbog Milorada Dodika", Stevandić je rekao da je razočaran ovakvim stavom.

"Razočaran sam jer sam prije dva mjeseca primio predstavnike britanskog parlamenta i oni su tada zastupali potpuno drugačije stavove od pomenutih", naveo je Stevandić.

Ako je to tako, istakao je Stevandić, onda nema više razloga da Britanci budu primljeni u Srpskoj.

"Već sam zažalio što sam to učinio, ukoliko se budu tako izražavali i uzimali stranu u BiH", rekao je Stevandić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Britanski parlament

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