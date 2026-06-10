Počeo upis studenata na Banjalučkom univerzitetu, jedan fakultet dominira

Banjalučki Univerzitet raspisao je danas, 10. juna, konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2025/2026. godini, a na tri ciklusa ima mjesta za 3.743 studenta.

Univerzitet u Banjaluci raspisao je konkurs za upis 3.743 studenta.

Na prvom ciklusu dostupno je 2.605 mjesta, a najviše na Medicinskom fakultetu.

Prijave za prvi ciklus traju od 22. do 26. juna, a prijemni je zakazan za 29. jun.

Tako Univerzitet u Banjaluci u prvu godinu prvog ciklusa studija planira da upiše ukupno 2.605 studenata, a najviše mjesta je na Medicinskom fakultetu, i to 475.

Auto-moto Dizelaši iznenađuju: Evo koliko raste potrošnja goriva zbog klime

Akademija umjetnosti planira upisati 92 studenta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 183, Ekonomski fakultet 280, Elektrotehnički fakultet 226, Mašinski fakultet 145, Poljoprivredni fakultet 50, Pravni fakultet 195, Prirodno-matematički fakultet 162, Rudarski fakultet 30, Tehnološki fakultet 63, Fakultet bezbjednosnih nauka 130, Fakultet političkih nauka 110, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 68, Filozofski fakultet 203, Filološki fakultet 155 i Šumarski fakultet 37.

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 971 studenta, a na treći 167.

Kada počinju prijave i prijemni ispiti?

Prema objavljenom konkursu, prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku na prvi ciklus studija počinje 22. juna, a završava se 26. juna 2026. godine.

"Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 29. jun sa početkom u devet časova. Na Medicinskom fakultetu prijemni ispit biće održan istog dana, ali sa početkom u 14 časova, dok će na Akademiji umjetnosti ispit trajati od 29. juna do 3. jula. Objavljivanje rezultata konkursa planirano je za 1. jul, a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 7. do 10. jula. Na Fakultetu bezbjednosnih nauka prijemni ispit će se održati u dvije grupe - 29. i 30. juna, sa početkom u sedam časova", navode iz Univerziteta.

Svijet Problemi u najavi za Evropu zbog njenog EES sistema

Prijava kandidata na studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu traju od 1. do 26. juna, dok je onlajn polaganje prijemnog ispita zakazano za 29. jun. Rezultati će biti objavljeni 1. jula, a upis primljenih kandidata biće realizovan u septembru.

Kada je riječ o drugom i trećem ciklusu, prijave za upis studenata traju od 22. juna do 2. oktobra.

"Informacije o rang-listama biće objavljene najkasnije do 16. oktobra, a upis primljenih kandidata trajaće od 19. do 23. oktobra", istakli su oni.

Šta je potrebno za prijave na prvi ciklus studija?

Kandidati koji se prijavljuju za upis na prvi ciklus studija dužni su da prilikom prijave dostave izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci, originalna svjedočanstva svih razreda srednjoškolskog obrazovanja i diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu.

"Ukoliko konkurišu na više studijskih programa, mogu dostaviti i ovjerene kopije ovih dokumenata. Neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Kandidati koji se prijavljuju na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta moraju priložiti ljekarsko uvjerenje koje izdaje Medicinski specijalistički centar Univerziteta u Banjaluci, dok je za upis na Fakultet bezbjednosnih nauka potrebno i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak", ističu oni dodajući da se sve informacije o prijavama za drugi i treći ciklus mogu pronaći na sajtu Univerziteta.

E-prijave kandidata

Prijava kandidata može se izvršiti i elektronskim putem, posredstvom veb-aplikacije na adresi upis.unibl.org. Kandidati koji konkurišu elektronskim putem u obavezi su da prilikom upisa dostave originalnu dokumentaciju, pišu Nezavisne novine.