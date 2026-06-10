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Raste broj poginulih u zemljotresu na Filipinima

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ATV
10.06.2026 08:23

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Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.
Foto: YouTube/Screenshot/The Star

Broj žrtava zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale koji je u ponedjeljak pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao porastao je na 45, a više od 487 ljudi je povrijeđeno, dok se još 17 osoba vodi kao nestalo, saopštila je tamošnja Nacionalna agencija za vanredne situacije.

Filipinske vlasti su navele i da je zemljotresom pogođeno više od 33.000 domaćinstava, odnosno skoro 150.000 ljudi, a preko 41.000 pogođenih stanovnika je raseljeno.

Što se tiče materijalne štete, oštećeno je ukupno 238 infrastrukturnih objekata, uključujući bolnice, škole i mostove, zajedno sa skoro 3.000 kuća, prenosi agencija Sinhua.

Agencija je u saopštenju dodala da se potres osjetio u većem dijelu Mindanaoa i dijelovima centralnih Filipina, a od glavnog potresa zabilježeno je više od 1.700 naknadnih potresa.

Operacije potrage i spasavanja u pogođenim područjima su i dalje u toku.

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Filipini se nalaze na pacifičkom "vatrenom prstenu", području intenzivne seizmičke i vulkanske aktivnosti, zbog čega su česti zemljotresi i erupcije vulkana.

Arhipelag godišnje pogodi oko 20 tajfuna i tropskih oluja, što ga svrstava među zemlje najizloženije prirodnim katastrofama na svijetu, prenosi RTS.

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Zemljotres Filipini

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