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Neredi eskalirali u Belfastu: Gore kuće i automobili

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ATV
10.06.2026 07:27

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Маскирани демонстранти стоје поред паљених контејнера за смеће на Лигонијел Роуд у Белфасту, Сjеверна Ирска, у уторак, 9. јуна 2026. године, након хапшења Суданца оптуженог за напад ножем на мушкарца у сjеверном дijелу града.
Foto: Tanjug/AP PHOTO/PA via AP

Više kuća i automobila zapaljeno je u Belfastu tokom nasilnih protesta koji su izbili nakon napada nožem u ovom gradu, dok su političari i policija oštro osudili nerede i pozvali građane na smirenost.

Stotine demonstranata izašle su na ulice u utorak uveče kao reakcija na napad nožem koji se dogodio prethodne noći, navodi „Independent“. Međutim, protesti su ubrzo eskalirali u nasilje, a zabilježeni su brojni incidenti, uključujući podmetanje požara, oštećenje imovine i napade na objekte i vozila.

Prema navodima britanskih medija, među kojima je i Bi-bi-si, stanovnici pojedinih kuća u istočnom Belfastu morali su biti evakuisani nakon što su objekti zahvaćeni vatrom. Svjedoci navode da je dio okupljenih razbijao prozore i vrata na kućama u pogođenim ulicama.

Zapaljen autobus i više vozila

Nasilje se proširilo na nekoliko dijelova grada. U istočnom Belfastu zapaljen je autobus javnog prevoza „Glider“, što je dovelo do obustave svih autobuskih i željezničkih linija u tom području iz bezbjednosnih razloga.

U Lendrik ulici zapaljeno je više automobila, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke službe Sjeverne Irske intervenisali kako bi ugasili požare i spasili stanovnike iz kuća koje je zahvatila vatra. Slični incidenti zabilježeni su i u blizini Ligoniel rouda, gd‌je je zapaljeno nekoliko stambenih objekata i vozila. Neredi nisu ostali ograničeni samo na Belfast – u gradu Portadaun zapaljeno je i jedno policijsko vozilo.

Podignuta optužnica protiv osumnjičenog za pokušaj ubistva

Prije početka protesta, policija je saopštila da je protiv tridesetogodišnjeg državljanina Sudana podignuta optužnica za pokušaj ubistva zbog napada nožem koji je izazvao veliko uznemirenje javnosti. Osumnjičeni bi trebalo da se pojavi pred Sudom za prekršaje u Belfastu tokom srijede, gd‌je će se izjasniti o navodima iz optužnice.

Iako policija nije povezala čitavu migrantsku zajednicu s incidentom, napad je izazvao snažne reakcije dijela javnosti, a protesti koji su uslijedili imali su izražen antiimigracioni karakter.

Političari osudili „huliganstvo“

Uprkos apelima policije, lokalnih vlasti i političkih lidera da se situacija ne koristi za podsticanje mržnje i nasilja, demonstracije su prerasle u nerede. Britanski ministar za Sjevernu Irsku, Hilari Ben, izjavio je da su građani s pravom šokirani napadom nožem, ali je oštro osudio nasilje koje je uslijedilo.

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„Građani su opravdano uznemireni i šokirani ovim napadom, ali huliganstvo kojem svjedočimo dovodi nevine živote u opasnost“, poručio je Ben. On je naglasio da nasilni incidenti ne mogu biti opravdanje za uništavanje imovine, ugrožavanje stanovnika i napade na javne službe.

Rastu tenzije oko pitanja migracija

Neredi u Belfastu dolaze u trenutku kada su pitanja migracija i integracije stranaca među najosjetljivijim političkim temama u Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj. Posljednjih godina vlasti su više puta upozoravale na rast tenzija i pojavu ekstremističkih grupa koje pokušavaju iskoristiti pojedinačne incidente za podsticanje netrpeljivosti.

Policija je najavila dodatno prisustvo na ulicama tokom narednih dana kako bi spriječila nove incidente i zaštitila građane, dok istraga o napadu nožem i nasilnim protestima i dalje traje.

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Sjeverna Irska

Belfast

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