Rat je za Vladimira Zelenskog poput kazina, gdje se na kocku stavljaju životi milioni ljudi, a obećanja o miru se pretvaraju u milijarde dolara, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

- I sada je ovisnik sateran u ćošak ponovo otrčao kod svojih pokrovitelja za novu dozu - napisala je ona na Telegramu, misleći na to da je Zelenski u Londonu drhtavom rukom ponovo tražio još više novca i još više topovskog mesa.

Kako je istakla, Kijev više nema čime da trguje jer je sve založeno za nekoliko generacija unaprijed.

Podsjetimo, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao u ponedjeljak da je nejasno kako se može razgovarati o mogućnosti pregovora o Ukrajini s obzirom na sporazume između Kijeva i Evrope o isporuci oružja dugog dometa.

- Juče su, vjerujem, u Londonu lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa Zelenskim, potpisali neku vrstu dokumenta o strateškoj podršci ovom režimu - sporazum da će Ukrajina biti snabdjevena dodatnim oružjem dugog dometa za udare na rusku teritoriju, uključujući udare duboko u rusku teritoriju - naveo je Lavrov.