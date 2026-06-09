Udario pješaka, pa izašao da vidi štetu na autu

U Istanbulu se dogodila saobraćajna nesreća koja je izazvala veliko negodovanje javnosti. Muškarac je automobilom izletio na trotoar i udario pješaka s leđa, ali je pažnju javnosti posebno privuklo ponašanje vozača nakon nesreće.

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada sivi automobil izlijeće na trotoar, udara u stub, a zatim i pješaka koji je u tom trenutku hodao pločnikom.

Snimak nesreće brzo se proširio društvenim mrežama.

Prema dostupnim informacijama, od siline udara pješak je odbačen i pao na tlo. Turski mediji navode da je prošao s lakšim povredama i ogrebotinama.

🇹🇷 A car struck a pedestrian walking on the sidewalk in Istanbul



After the crash, the driver got out — but checked his car instead of helping the victim pic.twitter.com/So5LCi3AgH — BRICS + World (@BricsPlusWorld) June 8, 2026

Međutim, ono što je uslijedilo nakon udara šokiralo je svjedoke i korisnike društvenih mreža. Dok je povrijeđeni muškarac u bolovima i šoku sjedio na zemlji, vozač je izašao iz vozila i potpuno ga ignorisao. Umjesto da mu pruži pomoć, odmah je otišao do prednjeg dijela automobila kako bi provjerio štetu, žaleći se na oštećenje vozila.

U pomoć povrijeđenom pješaku pritrčali su prolaznici i lokalni trgovci koji su se zatekli u blizini.

Region Helikopteru MUP-a otkazala oba motora: Pilot spasio sedam života

Nakon što mu je ukazana pomoć, pješak je otišao u policijsku stanicu i podnio prijavu protiv vozača.

Povrijeđeni pješak je izjavio: "Nije mi rekao čak ni brz oporavak, samo je mislio na svoj automobil."

Policija je saopštila da je pokrenuta istraga.