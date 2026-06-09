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Šok za Zelenskog: "Nećemo više slati oružje Ukrajini"

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ATV
09.06.2026 17:37

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Шок за Зеленског: "Нећемо више слати оружје Украјини"
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Bugarska neće slati dodatno oružje Ukrajini, izjavio je u utorak ministar odbrane Dimitar Stojanov, ocijenivši da se rat ne može riješiti vojnim putem.

„Rat u Ukrajini neće biti riješen na bojnom polju“, rekao je Stojanov na konferenciji za novinare, prenose bugarski mediji.

On je naveo da je riječ o pozicionom ratu u kojem dalje naoružavanje donosi samo gubitke ljudskih života, piše Anadolija.

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„Vrijeme je da se sjedne za pregovarački sto i traži pravedan mir, o kojem treba da odluče strane u sukobu“, dodao je.

Stojanov je istakao da Ukrajini „treba više ljudi, a ne više oružja“, naglašavajući da Bugarska ne planira nove isporuke vojne opreme.

Govoreći o ulozi Evropske unije, kazao je da je ona važna, ali da teško može biti neutralan posrednik s obzirom na dosadašnju podršku Ukrajini.

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Stojanov je dio vlade premijera Rumena Radeva, koji je ranije takođe zagovarao diplomatsko rješenje sukoba.

Radev je u maju poručio da je „krajnje vrijeme za diplomatiju“, upozorivši da dugotrajan rat iscrpljuje sve strane uključene u sukob.

Podaci iz međunarodnih izvještaja pokazuju da je Bugarska od početka rata 2022. godine izvozila određene količine naoružanja Ukrajini.

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Tagovi :

Bugarska

Ukrajina

Oružje

Volodimir Zelenski

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