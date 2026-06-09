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AfD dostiže novi maksimum

09.06.2026 17:07

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Алис Вајдел, десно, савезна предсједница и предсједница парламентарне групе Алтернативе за Њемачку (АфД), и Тино Хрупала, лијево, савезни предсједник и вођа парламентарне групе АфД, стижу на састанак парламентарне групе у њемачком парламенту, Бундестагу, у згради Рајхстага у Берлину, Њемачка, у уторак, 19. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Michael Kappeler/dpa

Nova anketa instituta INSA sugeriše da bi 35 odsto Nijemaca moglo da zamisli da glasa za AfD, šest procentnih poena više od trenutne podrške toj antiimigracionoj stranci.

Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) dostigla je novi maksimum u potencijalnoj podršci, pri čemu više od trećine birača kaže da bi moglo da zamisli da podrži ovu stranku, pokazala je anketa objavljena u utorak, piše Anadolija.

Institut za istraživanje javnog mnjenja INSA saopštio je da 35 odsto ispitanika može da zamisli da glasa za antiimigracioni AfD, što je šest procentnih poena više od njene trenutne podrške i dovoljno da premaši potencijal birača za savez desnog centra CDU/CSU kancelara Fridriha Merca.

Фридрих Мерц

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Nalazi dolaze u trenutku kada rejting odobravanja Mercove politike nastavlja da pada usljed širokog nezadovoljstva ekonomijom, unutarstranačkih sukoba u koaliciji oko prioriteta potrošnje, te kontroverznih reformi u vezi sa pitanjima od vojne službe i penzija do poreza, zdravstvene zaštite i mogućih rezova u socijalnim programima.

U najnovijoj anketi INSA, ispitanici su takođe pitani koju bi stranku podržali kada bi Njemačka održala izbore sljedeće nedjelje. AfD je bio prvi sa 29 odsto, produžavajući svoju višemjesečnu prednost. CDU/CSU je, u međuvremenu, pao na 21 odsto, više od sedam poena manje u odnosu na izbore u februaru 2025. godine. Zeleni su slijedili sa 14,5 odsto, ispred Socijaldemokratske partije Njemačke lijevog centra (SPD), koja je imala 12 odsto, i socijalističke Ljevice sa 10,5 odsto.

Gotovo polovina ispitanika, 49 odsto, rekla je da nikada ne bi glasala za AfD ni pod kojim okolnostima, dok je 31 odsto isključilo podršku demohrišćanima.

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AfD

Njemačka

ankete

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