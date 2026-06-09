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Horor u Velikoj Britaniji: Sudanac pokušao žrtvi odrubiti glavu

Autor:

ATV
09.06.2026 17:03

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Хорор у Великој Британији: Суданац покушао жртви одрубити главу
Foto: Printscreen/X

Muškarac za kojeg se vjeruje da je državljanin Sudana uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva nakon brutalnog napada nožem u Belfastu. Policija tvrdi da je napadač pokušao da žrtvi odrubi glavu.

Muškarac u tridesetim godinama i dalje se nalazi u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u sjevernom Belfastu u ponedjeljak uveče.

Snimak koji kruži internetom prikazuje više osoba, među kojima je bio i jedan muškarac naoružan štapom za herling (hurling), tradicionalni irski sport, kako se suprotstavljaju navodnom napadaču sve do dolaska policije, piše Skaj njuz (Sky News), a prenosi Jutarnji.hr.

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Povrijeđeni muškarac zadobio je teške povrede lica, vrata i leđa, te je prevezen u bolnicu Rojal Viktorija (Royal Victoria), gdje se nalazi u teškom stanju.

Oglasio se Kir Starmer nakon napada

Britanski premijer Kir Starmer napad je nazvao „odvratnim” i poručio da „neće biti nikakve tolerancije prema ovakvim užasnim prizorima nasilja na našim ulicama”.

„Moje misli su prije svega uz žrtvu, a zahvaljujem i hitnim službama, kao i građanima koji su intervenisali”, dodao je.

Pomoćnik načelnika policije Sjeverne Irske Rajan Henderson rekao je da je policija pokrenula istragu nastojeći da utvrdi motiv napada.

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Lider Konzervativne stranke Kemi Badenok rekla je da je „apsolutno užasnuta” napadom.

„Mislim da će se mnogi ljudi ponovo početi pitati: da li je ova osoba neko ko ne bi trebalo da bude u našoj zemlji? Da li je bilo propusta na našim granicama? Pozvala bih policiju da što prije iznese činjenice kako bismo razjasnili neke stvari”, dodala je.

Istraga je još u toku, a motiv napada za sada nije poznat. Policija i vodeći političari pozvali su građane da ne dijele snimke napada niti da šire dezinformacije o incidentu.

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Tagovi :

Velika Britanija

pokušaj ubistva

uhapšen Sudanac

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