Ruske vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogu biti spremne već 2026. godine

Prve vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogle bi se pojaviti u Rusiji već ove godine, rekla je za Sputnjik Veronika Skvorcova, šef Federalne medicinsko-biološke agencije (FMBA).

„Nadam se da ćemo 2026. godine dobiti odobrenje za primjenu onkološke vakcine protiv glioblastoma. Prva vakcina biće takođe peptidna i nosiće naziv 'Gliopept'. Do kraja godine očekujemo i odobrenje za mRNK vakcinu protiv glioblastoma pod nazivom 'Gliorna',“ istakla je Skvorcova.

U novembru su u FMBA saopštili da se nalaze u završnoj fazi pretkliničkih ispitivanja vakcina protiv ove bolesti.

Glioblastom je jedna od najopasnijih vrsta tumora mozga. Nastaje usljed nekontrolisane deobe potpornih ćelija koje okružuju neurone — glijalnih ćelija.

(sputnik srbija)