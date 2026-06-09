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Ruske vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogu biti spremne već 2026. godine

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ATV
09.06.2026 16:36

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Вакцина
Foto: pexels/Thirdman

Prve vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogle bi se pojaviti u Rusiji već ove godine, rekla je za Sputnjik Veronika Skvorcova, šef Federalne medicinsko-biološke agencije (FMBA).

„Nadam se da ćemo 2026. godine dobiti odobrenje za primjenu onkološke vakcine protiv glioblastoma. Prva vakcina biće takođe peptidna i nosiće naziv 'Gliopept'. Do kraja godine očekujemo i odobrenje za mRNK vakcinu protiv glioblastoma pod nazivom 'Gliorna',“ istakla je Skvorcova.

U novembru su u FMBA saopštili da se nalaze u završnoj fazi pretkliničkih ispitivanja vakcina protiv ove bolesti.

Glioblastom je jedna od najopasnijih vrsta tumora mozga. Nastaje usljed nekontrolisane deobe potpornih ćelija koje okružuju neurone — glijalnih ćelija.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

vakcinacija

Rusija

Vakcina

vakcine protiv tumora

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