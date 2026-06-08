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Zabrana društvenih mreža za tinejdžere: Kazne do 2.5 miliona dolara ako imaju profile

Autor:

ATV
08.06.2026 12:21

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Крупни план паметног телефона који приказује апликације друштвених медија на жутој позадини.
Foto: Lisa from Pexels/Pexels

Malezijska zabrana korištenja društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina zvanično je stupila na snagu. Ova država radi na ograničavanju upotrebe društvenih mreža kod djece od prošle godine, da bi na kraju odobrila zabranu koja utiče na bilo koju platformu sa više od osam miliona korisnika u Maleziji.

Iako se znalo da je planirano da zabrana stupi na snagu 6. juna, malezijska vlada je otkrila da bi kompanije koje prekrše nova pravila mogle da se suoče sa kaznama do 10 miliona ringita, odnosno 2,5 miliona dolara.

Klara Ko, direktorka javne politike kompanije Meta za Centralnu Jugoistočnu Aziju i ASEAN, izjavila je za AP da će malezijska zabrana društvenih mreža odvratiti tinejdžere od proverenih aplikacija i usmjeriti ih ka "neregulisanim dijelovima interneta".

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Na drugim mjestima u Jugoistočnoj Aziji, Indonezija je ranije ove godine uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, ali je Meta prethodno saopštila da još uvijek nije dobila nikakve smjernice o tome kako da se uskladi sa propisima te zemlje.

Pored ovog regiona, sama implementacija i sprovođenje zakona mogli bi postati sve veći izvor zabune za platforme društvenih mreža, budući da mnoge druge države takođe razmatraju uvođenje sopstvenih zabrana.

(B92)

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Tagovi :

zabrana društvenih mreža

društvene mreže

tinejdžeri

Malezija

Kazna

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