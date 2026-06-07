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AI bi u narednim godinama mogla postati najveći potrošač vode na svijetu?

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ATV
07.06.2026 18:15

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Вода у чаши
Foto: Pixabay/IamNotPerfect

Vještačka inteligencija mogla bi u narednim godinama postati jedan od najvećih potrošača energije i vode na svijetu, upozorava novi izvještaj Ujedinjenih nacija.

Prema procjenama, do 2030. godine sistemi zasnovani na AI mogli bi trošiti više vode za hlađenje data centara nego što je ukupna godišnja potreba svjetske populacije za pitkom vodom.

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U izvještaju se navodi da bi potrošnja električne energije povezana s vještačkom inteligencijom mogla da se udvostruči i dostigne oko tri odsto ukupne svjetske potrošnje struje. Istovremeno, emisije ugljen-dioksida povezane s radom AI infrastrukture mogle bi biti na nivou današnje Velike Britanije.

Posebnu zabrinutost izaziva procjena da bi data centri do kraja decenije mogli trošiti čak 9,3 biliona litara vode. Ta količina premašuje godišnje potrebe čovječanstva za vodom za piće, navodi se u dokumentu, prenosi The Conversation.com.

Efikasniji AI ne znači i manju potrošnju

Iako se često smatra da će tehnološki napredak učiniti AI sisteme energetski efikasnijim, autori izvještaja upozoravaju da bi se moglo dogoditi upravo suprotno.

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Pozivaju se na takozvani „Jevonsov paradoks“, ekonomski princip prema kojem povećanje efikasnosti neke tehnologije često dovodi do veće, a ne manje ukupne potrošnje resursa.

Drugim riječima, kako AI alati budu postajali jeftiniji, brži i dostupniji, njihova upotreba će se širiti na sve više sektora, što će povećavati ukupnu potrošnju energije i vode uprkos tehnološkim unapređenjima.

Data centri već troše ogromne količine struje

Prema podacima iz izvještaja, data centri su već prošle godine trošili približno onoliko električne energije koliko i Saudijska Arabija, koja se nalazi među najvećim svjetskim potrošačima struje.

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Ako se prognoze ostvare, ugljenični otisak AI industrije do 2030. mogao bi biti toliko veliki da bi za njegovo neutralisanje bilo potrebno zasaditi 6,7 milijardi stabala i ostaviti ih da rastu deset godina.

Osim toga, za smještaj i rad nove infrastrukture biće potrebne ogromne površine zemljišta, dok će potražnja za rijetkim mineralima i elektronskom opremom dodatno rasti.

Upozorenje na rastući globalni jaz

UN upozorava i na neravnomjernu raspodjelu AI infrastrukture u svijetu. Trenutno samo 32 države posjeduju specijalizovanu cloud infrastrukturu za vještačku inteligenciju, a oko 90 odsto ukupnih kapaciteta nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini.

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Autori izvještaja smatraju da bi takva koncentracija mogla dodatno produbiti digitalni jaz između zemalja koje razvijaju i kontrolišu AI sisteme i onih koje ih samo koriste, dok bi ekološke posljedice, poput eksploatacije minerala i elektronskog otpada, često snosile siromašnije države.

Potreban održiviji razvoj AI

Zbog toga Ujedinjene nacije pozivaju na veću transparentnost tehnoloških kompanija kada je riječ o potrošnji energije, vode i emisijama povezanih s AI modelima.

U izvještaju se naglašava da bi zaštita životne sredine morala postati sastavni dio razvoja vještačke inteligencije, jednako važan kao i tehnološke inovacije.

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Kako se AI sve više koristi u javnim službama, privredi i svakodnevnom životu, autori upozoravaju da pitanje njegove ekološke cijene više ne može ostati u drugom planu.

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

Voda

tehnologija

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