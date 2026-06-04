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Medicinski fakultet u Banjaluci dobio novu donaciju knjiga iz SAD-a

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ATV
04.06.2026 13:23

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Књиге на Медицинском донација
Foto: Srna

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci primio je novu donaciju od nekoliko stotina medicinskih knjiga iz SAD, kao rezultat kontinuirane saradnje tog fakulteta, banjalučke kompanije "Edufekts global" /Edufacts Global/ i organizacije "Global medikal lajbrariz" /Global Medical Libraries/ iz SAD, koja pruža podršku medicinskom obrazovanju širom svijeta.

Ova inicijativa predstavlja još jedan značajan korak u partnerstvu koje se uspješno razvija tokom proteklih nekoliko godina, saopšteno je sa Medicinskog fakulteta.

Dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić istakao je da će donirana literatura značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta nastave i procesa učenja, omogućavajući studentima i nastavnom osoblju pristup savremenim medicinskim izvorima i stručnoj literaturi.

"Ovi resursi biće od posebnog značaja za studente koji pohađaju studijske programe na engleskom jeziku, ali će istovremeno koristiti i našim domaćim studentima i nastavnicima. Pristup aktuelnoj i međunarodno priznatoj medicinskoj literaturi od ključnog je značaja za održavanje visokih standarda medicinskog obrazovanja", rekao je Škrbić.

On je dodao da saradnja sa kompanijom "Edufekts global" traje već godinama i istakao važnu ulogu njenog direktora Taruna Hande u uspostavljanju i jačanju međunarodnih partnerstava koja donose korist Fakultetu i njegovim studentima.

Inicijativa je pokrenuta 2022. godine nizom aktivnosti i saradnjom sa organizacijama u SAD, s ciljem proširenja obrazovnih mogućnosti i unapređenja dostupnosti akademskih resursa.

Handa je izrazio zadovoljstvo činjenicom da ovi napori nastavljaju da daju konkretne rezultate, te potvrdio svoju posvećenost podršci budućim projektima sličnog karaktera.

Medicinski fakultet upućuje iskrenu zahvalnost Valeriji Voker iz organizacije "Global medikal lajbrariz", čiji su predanost i podrška bili od ključnog značaja za realizaciju ove donacije, kao i Todu Buloku iz Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci za njegovu dragocjenu pomoć tokom cijelog procesa.

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Tagovi :

Medicinski fakultet

Banjaluka

Amerika

donacija

Knjige

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