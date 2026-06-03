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Moćne tajne funkcije tri magične tipke na Android telefonima

Autor:

ATV
03.06.2026 21:53

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Телефон
Foto: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Većina korisnika Android telefona svakodnevno mehanički pritiska tri poznate ikonice na dnu ekrana bez ikakve svijesti o njihovim skrivenim mogućnostima.

Običan trougao, krug i kvadrat zapravo kriju napredne prečice koje mogu potpuno ubrzati rad na telefonu i pretvoriti navigaciju u pravi komandni centar.

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Pravilnim podešavanjem ovih tastera možete olakšati svakodnevnu upotrebu i potpuno zaboraviti na naporno pretraživanje opcija.

Brzo mijenjanje aplikacija i aktivacija skrivenog četvrtog dugmeta

Jedan od najkorisnijih trikova je dupli pritisak na kvadrat koji trenutno prebacuje ekran sa jedne na drugu nedavno korišćenu aplikaciju.

Ova funkcija radi po uzoru na poznatu prečicu Alt+Tab na računarima i savršena je kada prepisujete kodove iz poruka ili kopirate brojeve telefona.

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Pored toga, Android omogućava da dodate i četvrto dugme u navigacionu traku kroz opcije pristupačnosti. U podešavanjima telefona potrebno je ući u napredne opcije i aktivirati taster za pristupačnost koji se pojavljuje u obliku čovječuljka.

Ovaj novi taster možete sami programirati da otvara menadžer lozinki, lupu ili bilo koju drugu važnu funkciju na telefonu.

Rješenje za prevelike ekrane i lakše slikanje ekrana

Moderni telefoni postaju sve veći sa svakom novom generacijom, pa je često teško dohvatiti gornji dio ekrana prstima jedne ruke.

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Problem možete rešiti tako što ćete u naprednim funkcijama sistema aktivirati režim rada jednom rukom. Nakon toga je dovoljno da dva puta pritisnete krug i cijeli prikaz na ekranu će se smanjiti i spustiti dole radi lakšeg korišćenja.

Vlasnici Samsung uređaja mogu otići korak dalje i dodati posebno dugme za slikanje ekrana direktno u donju traku.

Preko zvanične aplikacije Gud Lok i dodatka NavStar možete modifikovati izgled navigacije i ubaciti namjensku ikonicu za skrinšat.

Na ovaj način više ne morate istovremeno pritiskati fizičke tastere sa strane, što dugoročno čuva dugmiće i olakšava rad.

(Telegraf)

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Tagovi :

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Mobilni telefon

pametni telefoni

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