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Godinama dizali cijene, sada ih dramatično spuštaju da spase sezonu

Autor:

ATV
03.06.2026 21:17

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Šplanija plaža
Foto: Pexels

Španske turističke destinacije počele su da snižavaju cijene smještaja i aranžmana kako bi podstakle rezervacije za vrhunac ljetne sezone, piše "El Pai".

Riječ je o prvom takvom potezu od završetka pandemije, a razlog je usporavanje prodaje i oprez turista zbog privredne neizvjesnosti.

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Hoteli i turističke agencije žele izbjeći prošlogodišnji scenario, kada su rekordno visoke cijene dovele do pada interesa njemačkih i francuskih gostiju.

Mnogi putnici danas odgađaju rezervacije u nadi da će uloviti povoljnije ponude u posljednji trenutak ili zbog visokih troškova razmišljaju o odmoru u vlastitoj zemlji.

Veliki pad cijena u španskim odredištima

Podaci za 2026. godinu pokazuju znatan pad cijena za popularna španska odredišta poput Majorke, Menorke, Tenerifa i Gran Kanarije, dok su cijene za neka druga svjetska turistička odredišta nastavile rasti.

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Stručnjaci kao glavne razloge navode privrednu neizvjesnost, inflaciju, rast cijena energenata te posljedice sukoba na Bliskom istoku.

Turisti čekaju ponude

Njemačko tržište, jedno od ključnih za španski turizam, već duže vrijeme pokazuje znakove usporavanja.

Stručnjaci upozoravaju da su putnici sve osjetljiviji na cijene te da se sve češće odlučuju za rezervacije u posljednji trenutak.

Istovremeno, postoji i rizik da dio turista, posebno Nijemaca i Britanaca, odmor provede u vlastitoj zemlji.

I u Hrvatskoj ranije pozivali na sniženje cijena

Na slične izazove nedavno je upozorio i hrvatski ministar turizma Tonči Glavina, koji je pozvao domaći turistički sektor da cijene smanji za 10 do 20 odsto.

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Istakao je kako konkurentske zemlje već nude popuste te da će ovogodišnja sezona biti specifična zbog poremećaja u saobraćaju i putovanjima povezanih sa situacijom na Bliskom istoku.

Uprkos izazovima, Glavina je prošle sedmice ocijenio da hrvatski turizam za sada ostvaruje dobre rezultate.

Prema njegovim riječima, od početka godine zabilježen je rast dolazaka i noćenja od oko pet odsto, dok je maj donio rast od približno devet odsto, prenosi "Dalmacija danas".

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Tagovi :

Španija

Ljetovanje

ljetovanje 2026.

Cijene

godišnji odmor

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