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Epski bijes je završen - potvrđeno iz Amerike

Autor:

ATV
03.06.2026 20:56

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Уништен највећи мост на Блиском истоку
Foto: X

Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom Epski bijes je okončana, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, Rubio je reagovao na razmjenu vatre između snaga Sjedinjenih Američkih Država i Irana u posljednjih nekoliko sati, rekavši da je riječ o "odbrambenim potezima" američke strane, javlja NBC njuz.

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"Ono što vidite u izvještajima, uključujući i sinoć, je sljedeće - ako brod prođe kroz Ormuski moreuz, biće napadnut. SAD će odgovoriti na taj napad obaranjem onih dronova koji pokušavaju nezakonito i nezakonito da potope komercijalni civilni brod", rekao je Rubio.

Dodao je da SAD, kako bi zaštitila sopstvene snage, ne napadaju samo dronove, već i one koji ih lansiraju. Ranije danas, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo udare na neprijateljski brod, sjedište američke Pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako tvrdi, dva američka napada na iranske objekte.

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Prema saopštenju IRGC-a, događaji su počeli u utorak kasno uveče kada je iranski tanker za naftu pogođen projektilom iz vazduha u blizini Ormuskog moreuza, pri čemu je oštećen mašinski prostor broda.

IRGC je naveo da je potom njegova mornarica raketirala brod "Panaja", koji je označila kao "američko-cionistički neprijateljski brod", dodajući da je akcija izvedena kao odgovor na "agresiju" i kršenje propisa koji regulišu plovidbu kroz Ormuski moreuz.

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Tagovi :

Marko Rubio

Epski bijes

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