Šta zapravo označavaju MT registarske tablice u BiH

Standardne registarske tablice u BiH sastoje se od kombinacije brojeva i slova. Slova koja su zastupljena isto se pišu i latinično i ćirilično.

Oznake nemaju opis entiteta, grada ili regije. Na primjer: A23-M-456. Boja je bijela s crnim slovima i brojevima, a pločica je aluminijumska i reflektujuća.

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Posebne registarske tablice, kao što su TT, MT, diplomatske, vojne i druge, razlikuju se po boji i oznakama, te služe za specifične situacije poput testiranja vozila, privremenog uvoza ili specijalne namjene.

Šta označavaju MT tablice?

MT tablice su posebne probne registarske tablice koje se koriste za probnu vožnju ili ispitivanje motornog vozila koje nije trajno registrovano.

Oznaka "MT" dolazi od izraza "Mehanički Test" ili se u praksi često tumači kao "Mašinski Test".

Izgled MT tablica:

Oznaka: MT (jasno označeno na tablici)

Boja: Crvena podloga s bijelim slovima i brojevima

Oblik: Isti format kao i standardne tablice

MT tablice su lako prepoznatljive upravo zbog svoje crvene boje i natpisa “MT”, čime se odmah razlikuju od ostalih tipova tablica.

Kada se koriste MT tablice?

MT tablice služe za probnu vožnju vozila koja su podvrgnuta popravkama, dijagnostici ili tehničkom testiranju.

Obično ih koriste:

Ovlašteni automehaničari i servisi

Vlasnici vozila koja nisu registrovana, a treba ih testirati nakon popravke

Firme koje se bave uvozom vozila i žele ispitati vozilo prije registracije

Tehnički pregledi prilikom ispitivanja tehničke ispravnosti

Ove tablice se ne koriste za svakodnevnu vožnju, nego isključivo za testne vožnje u ograničenim okolnostima i vremenskom roku.

Koliko dugo vrijede MT tablice?

MT tablice vrijede najčešće do 5 dana, a najduže do 15 dana, u zavisnosti od razloga korištenja i odluke nadležne institucije.

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Njihova namjena je isključivo privremena i ne smiju se koristiti kao zamjena za redovnu registraciju.

Tehnički pregled za MT tablice

Za izdavanje MT tablica nije potreban puni tehnički pregled kao za registraciju, ali vozilo mora proći osnovnu provjeru sigurnosti – mora imati ispravne kočnice, upravljački sistem, svjetla, gume i druge ključne dijelove.

Takođe, vozilo mora biti sposobno za kretanje u drumskom saobraćaju u trajanju testne vožnje.

Osiguranje za MT tablice

Bez obzira na privremenu namjenu, vozilo s MT tablicama mora imati važeću policu osiguranja.

Osiguranje se ugovara za trajanje važenja MT tablica (najčešće 1 do 15 dana), i najčešće ga uz osiguranje izdaje i organizacija koja izdaje same MT tablice.

Zaključak

MT tablice u Bosni i Hercegovini služe kao privremene probne registarske oznake za vozila koja su podvrgnuta testiranju ili ispitivanju ispravnosti.

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Njih koriste servisi, tehnički pregledi i vlasnici vozila u procesu popravka ili pripreme za registraciju. MT tablice imaju prepoznatljiv izgled – crvenu boju s bijelim oznakama – i vrijede ograničeno vrijeme, najčešće nekoliko dana.

Za njihovu upotrebu potrebno je imati osnovnu tehničku provjeru i važeće osiguranje, a pravilna upotreba ovih tablica pomaže u sigurnom prometovanju neregistrovanih vozila u ograničenim okolnostima.

(Uvoz.info)