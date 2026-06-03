Slovačka protiv raspoređivanja nuklearnog oružja

Slovačka ne podržava ideju o raspoređivanju nuklearnog oružja u više evropskih zemalja NATO-a i nikada ga neće rasporediti na svojoj teritoriji, rekao je zamjenik premijera Robert Kalinjak.

"Nismo zagovornici nuklearnog oružja. Znamo do čega to može dovesti. To postaje primarna meta svakog napada", upozorio je Kalinjak na konferenciji za novinare.

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Kalinjak je napomenuo da razumije politiku nuklearnog odvraćanja i da je saglasan sa njenim principima.

"Razumijemo zahtjev Poljske, ali imamo malo drugačije mišljenje o ovome. Ne mislim da je to ispravno. Doprinosi eskalaciji, posebno ako NATO uzme u obzir baltičke države. Mislim da nuklearno oružje tamo nema mjesta", rekao je Kalinjak koji je i ministar odbrane Slovačke.

Rusija je izrazila zabrinutost zbog gomilanja vojske NATO-a blizu svojih zapadnih granica posljednjih godina. Iz Kremlja je saopšteno da Rusija nikome ne prijeti, ali da neće ignorisati akcije koje potencijalno potkopavaju njene bezbjednosne interese.

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"Fajnenšel tajms" objavio je juče da SAD razmatraju raspoređivanje nuklearnog oružja u dodatnim evropskim zemljama NATO-a, što bi omogućilo stacioniranje aviona sa dvostrukim kapacitetom, sposobnih za izvođenje nuklearnih udara.

Nekoliko baltičkih i zemalja na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku, navodno su zainteresovane da rasorede oružje na svojoj teritroiji.

(SRNA)