Važe li nalazi ljekara privatnih ordinacija u javnim domovima zdravlja?

Desilo vam se da porodični ljekar neće da vam propiše recept ili uputnicu za dijagnostiku koju je preporučio ljekar u privatnoj zdravstvenoj ustanovi? Nažalost, niste usamljeni.

Desilo vam se da porodični ljekar neće da vam propiše recept ili uputnicu za dijagnostiku koju je preporučio ljekar u privatnoj zdravstvenoj ustanovi? Nažalost, niste usamljeni.

Ljekari porodične medicine nemaju mogućnost da prihvate nalaz i postupe prema nalazu specijalista iz privatnih ordinacija u slučaju da ta privatna ustanova nema ugovor s Fondom.

Niste sigurni ni ako zdravstvena ustanova ima ugovor s Fondom, jer samo ljekari koji posjeduju određenu šifru koju su dobili od Fonda zdravstvenog osiguranja mogu da vam omoguće da iz privatnog nastavite liječenje u javnom zdravstvenom sistemu. Nije do kraja jasno kako se osvaja magična šifra i kako pacijenti mogu da saznaju koji ljekar je ima, a koji ne prije nego što se s pregleda kod privatnika upute kod svog porodičnog doktora.

Pacijenti koji zbog duge liste čekanja na UKC-u Republike Srpske odluče da pregled kod specijaliste obave privatno imaju razlog za brigu. Ukoliko im ljekar u privatnoj ordinaciji preporuči medicinsku rehabilitaciju, ortopedsko pomagalo, CT ili magnet, kada dođu kod svog porodičnog doktora postoji mogućnosti da se nalaz neće uvažiti, te da će morati ponovo u red čekanja na UKC. Razlog toga je što u svakoj privatnoj klinici samo jedan ljekar, koji je potpisao ugovor sa Fondom, dobije šifru pomoću koje porodični ljekar može da uvaži nalaz i napiše potrebnu uputnicu, dok svi drugi – ne mogu.

"Ono što pravi probleme je gubitak vremena. Znači, to definitivno pravi probleme pacijentima. Oni gube vrijeme i imaju prazan hod. Nažalost, daju svoj novac na preglede koji ne mogu adekvatno završiti dijagnostičku obradu koju su započeli. Takav način rada pravi probleme i nama, porodičnim ljekarima, ali i pacijentima. Na kraju krajeva, pravi probleme i Fondu jer će se nezadovoljni korisnici žaliti u FZO da nisu dobili neku određenu uslugu. Oni imaju pravo da se žale, a to im čak i mi savjetujemo", rekla je porodični ljekar u Domu zdravlja Banjaluka Milijana Đajić.

Iako se medicinski nalaz svakog doktora može uzeti u razmatranje , ostvarivanje pojedinih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uslovljeno je postojanjem odgovarajućeg prijedloga izdatog od ovlaštenog doktora sa dodjeljenom šifrom Fonda. Ova odluka donesena je kako bi se spriječile malverzacije, poručuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

"Kada je riječ o predlaganju i ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za određene dijagnostičke i terapijske procedure, Fond dodjeljuje posebne ovlaštene šifre doktorima koji ispunjavaju propisane uslove. To se, između ostalog, odnosi na predlaganje medicinske rehabilitacije, radiološke dijagnostike (MR i KT), medicinskih sredstava, ortopedskih i drugih pomagala, kao i drugih prava za koja su propisani posebni uslovi. U takvim slučajevima, nalaz će biti uvažen ukoliko je prijedlog sačinjen od strane doktora kojem je dodijeljena odgovarajuća šifra od strane Fonda, a isti je dužan koristiti dodijeljenu šifru u zdravstvenoj ustanovi u kojoj obavlja djelatnost", istakli su iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Navedena pravila primjenjuju se jednako na sve osiguranike, bez obzira na dijagnozu ili njihov status, u skladu sa važećim propisima Fonda zdravstvenog osiguranja.

"U slučaju da pacijent dostavi nalaz iz privatne zdravstvene ustanove koja nema zaključen ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, izabrani doktor može, na osnovu medicinske dokumentacije i procjene zdravstvenog stanja pacijenta, izdati recepte i uputnice za ostvarivanje zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Međutim, pacijent ne može ostvariti određena prava koja su regulisana posebnim aktima i pravilnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a koja podrazumijevaju da se postupak ostvarivanja prava zasniva na nalazima i prijedlozima zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor sa Fondom", izjavio je načelnik Službe porodične medicine u Domu zdravlja Banjaluka Anastasija Stokanović.

Ukoliko ljekar procijeni da se radi o malignoj bolesti ili nekom drugom teškom stanju zbog čega je ljekar preporučio magnet ili neku drugu pretragu, postoji hitna procedura kako bi se pacijent primio na UKC i odradio svu potrebnu dijagnostiku.