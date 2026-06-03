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Žena ujela Radu Manojlović na koncertu

Autor:

ATV
03.06.2026 19:55

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Пјевачица Рада Манојловић
Foto: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Pjevačici Radi Manojlović je svaki dan obilježen nastupima, kako po klubovima, tako i na privatnim proslavama. Osim toga, ona se često rade volje odaziva i humanitarnim događajima.

Rada se sada našla u jednom restoranu u Beogradu gdje je prisustvovala kako bi otpjevala nekoliko pjesama. Cilj je bio prikupljanje novca.

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"Moram da priznam da je naš posao jako zamoran i težak jer radimo noću, ali se uvijek trudim da prihvatim šta mogu i nekada to prevazilazi moje zdravstvene mogućnosti, a toliko ima poziva da bismo mogli više koncerata dnevno da uradimo humanitarnih širom Srbije", rekla je Rada na samom početku za “Blic“.

Prošla slično kao Đani

Radin kolega, pjevač Radiša Trajković Đani nedavno je imao specifičnu situaciju kada ga je na nastupu gost ujeo za stomak.

Međutim, Rada je prošla kroz slično, ali uz manje posljedice.

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"Mene je žena ujela na nastupu i to je situacija gdje ne možeš da vjeruješ, znaš da je iz strasti, ali opet ne možeš da vjeruješ da je neko spreman baš toliko. Onda razmišljaš da li nekog i ti da ujedeš ili opaučiš i to je izgledalo kao malo kuče kada te stegne, pa ne možeš da ga otkačiš. Možda je trebalo da primim tetanus, ali nisam, možda sam bila pod nekim dejstvom od prije", priča Rada, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Rada Manojlović

Ugriz

koncert

incident

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