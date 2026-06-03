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Захарова: Напад на Санкт Петербург је терористички чин

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:13

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Украјински напад дроном на Санкт Петербург је терористички чин усмјерен на цивилну инфраструктуру, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Кијевски режим данас је извршио терористички напад на Санкт Петербург циљајући цивилну инфраструктуру", рекла је Захарова новинарима на маргинама Међународног економског форума у ​​Санкт Петербургу.

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Дроновима украјинских снага јутрос су нападнути инфраструктурни објекти у Кронштатском, Кировском и Красноселском округу Санкт Петербурга и том приликом неколико људи је повријеђено.

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Кремљ

Украјина

Кијев

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