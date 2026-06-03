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Minić: S jedne strane uzurpacija pravosuđa, sa druge institucije Srpske koje štite Ustav

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ATV
03.06.2026 21:08

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Саво Минић на предавању о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра"
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da Republika Srpska upravlja procesima i da nije dozvolila da politička kriza koja joj je nametnuta pređe u bezbjednosnu.

Minić je ukazao na važnost funkcionalnog sistema i poštovanja Ustava, zahvaljujući kojima se Republika Srpska izborila i pobijedila, te da ima spreman odgovor i strategiju za budućnost.

Na predavanju o temi "Republika Srpska – juče, danas, sutra", koje je održano na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, Minić je naveo da u BiH postoji stranac koji je prekršio međunarodno pravo, sva pravila i procedure, uplitanje stranih sila, te političko Sarajevo koje je spremno da se do kraja obračuna sa Republikom Srpskom, počevši od njene najznačajnije institucije - predsjednika.

Саво Минић

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"Uz to imate najgrublju uzurpaciju pravosuđa na nivou BiH, koje treba da je zajedničko, da u njemu Republika Srpska participira, ali ni toga nema, uzurpirano je i uništeno. Na drugoj strani imate institucije Republike Srpske, odgovorne i spremne da zaštite Ustav i sve ono što iz njega proizilazi", rekao je Minić.

On je ukazao da je marginalizovana uloga predsjednika Federacije BiH, te da je cilj da se smanji i dovede do benignog značaja uloga FBiH i Republike Srpske u okvirima BiH, a da na značaju institucijama na nivou BiH koje danas uopšte ne liče na one koje su definisane Dejtonom.

"To su uspjeli, u FBiH su smanjili ustavni i politički kapacitet do te mjere da je vlast u tom entitetu potpuno nemoguće uspostaviti bez stranih intervencija i suspenzije ustava, pa do situacije da se stalno crtaju karte koje predviđaju podjelu tog entiteta", naglasio je Minić.

Na drugoj strani, dodao je, imate Republiku Srpsku koja je sve suprotno od toga - stabilna, cjelovita, funkcionalna i jedina dosljedna slovu Dejtona.

"Republika Srpska ima unutrašnji, a BiH spoljni suverenitet. To otežava međunarodno predstavljanje Republike Srpske, kada uzmete u obzir činjenicu da svi predstavnici kojeg delegira političko Sarajevo predstavljaju samo interese jednog naroda i trude se da nanesu štetu Republici Srpskoj", istakao je Minić.

Prema njegovim riječima, upravo zbog toga svaki uspjeh Republike Srpske na međunarodnom planu ima poseban značaj i težinu.

On je naveo da nije bilo nekog značajnijeg diplomatskog uspjeha BiH koji je rezultirao ekonomskim, privrednim ili kulturnim benefitom.

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"Ali, zato možete svjedočiti `kidnapovanju` političkih stavova BiH u UN od pojedinca, izaslanika političkog Sarajeva, koji je svoj mandat posvetio ideji da nanese štetu Republici Srpskoj i ništa više ni manje od toga", rekao je Minić.

On je poručio da je Republika Srpska dragulj i da je otvorena za sve dobre ljude.

"Naša je obaveza da je čuvamo i učinimo još boljom. Kroz život sam svjedočio i svjedočim generacijskom transferu, preuzimanju odgovornosti i patriotizma u našem društvu, a to ohrabruje i daje nadu za sigurnije i bolje sutra", ocijenio je Minić.

Pred Srpskom period intenzivnog razvoja

Premijer Republike Srpske je istakao danas na Palama da se Republika Srpska uspješno predstavlja u svijetu i da je pred njom period intenzivnog razvoja, prenosi "Srna".

Minić je tokom predavanja o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra" u prepunom amfiteatru Ekonomskog fakulteta rekao da je Srpska uvažavan partner od najznačajnijih zemljama svijeta - Rusije, Kine, Izraela i SAD, što nije bilo nimalo lako postići u ovakvoj konstelaciji odnosa.

On je izrazio nadu da Republiku Srpsku u narednom periodu očekuje manje političkih pritisaka i nametanja, a više prostora za razvoj.

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Pred Srpskom je, kaže Minić, period intenzivne gradnje putne infrastrukture, jačanja energetskih kapaciteta, snaženja sela i demografske politike, te otvaranja ka novim tržištima i povezivanju.

"Poseban fokus je na lokalnim zajednicama i njihovim potrebama. Naši gradovi i opštine se grade i šire, to niko ne može osporiti, nastavićemo u tom pravcu", istakao je Minić.

Sve ovo, dodao je Minić, ne bi bilo moguće bez ulaganja u nauku, zbog čega se ulaže u podizanje studentskog standarda, te obezbjeđivanja najboljeg nivoa obrazovanja.

"Republika Srpska vas treba sve, treba vas odlučne i spremne da svoje kapacitet posvetite njenom napretku i razvoju, da svi zajedno idemo u budućnost, da idemo u novo izvjesnije sutra, koje će, nadam se, biti više posvećeno napretku i razvoju, a malo manje razmišljanju šta će se `loše` desiti narednog dana", poručio je Minić studentima na predavanju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Savo Minić

Republika Srpska

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