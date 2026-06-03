Muškarac u BiH uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubiti ženu

Autor:ATV
Komentari:0
Policijski službenici Policijske stanice Zavidovići lišili su slobode muškarca B. N. (1981) iz Zavidovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz MUP-a ZDK.
Kako je potvrđeno, hapšenje je uslijedilo nakon prijave koja je policiji upućena 2. juna 2026. godine u 18:20 sati. Dežurni medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio je policiju da je u njihove prostorije dovezena H. S. iz Zavidovića sa povredama nanesenim hladnim oružjem – nožem.
Društvo
Prevoznici iz BiH zaglavljeni na granici zbog NCTS P6 sistema
Povrijeđena žena je zadobila lakše tjelesne povrede, koje su konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.
B. N. je, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada.
Gradovi i opštine
Korićka jama: 85 godine od stradanja 130 Srba
Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Zavidovići, a istraga i dokumentovanje slučaja se nastavljaju.
(Avaz)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
21
20
21
17
21
17
21
08
21
05
Trenutno na programu