Logo
Large banner

Muškarac u BiH uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubiti ženu

Autor:

ATV
03.06.2026 20:48

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Zavidovići lišili su slobode muškarca B. N. (1981) iz Zavidovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz MUP-a ZDK.

Kako je potvrđeno, hapšenje je uslijedilo nakon prijave koja je policiji upućena 2. juna 2026. godine u 18:20 sati. Dežurni medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio je policiju da je u njihove prostorije dovezena H. S. iz Zavidovića sa povredama nanesenim hladnim oružjem – nožem.

Превозници

Društvo

Prevoznici iz BiH zaglavljeni na granici zbog NCTS P6 sistema

Povrijeđena žena je zadobila lakše tjelesne povrede, koje su konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.

B. N. je, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada.

Корићка јама

Gradovi i opštine

Korićka jama: 85 godine od stradanja 130 Srba

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Zavidovići, a istraga i dokumentovanje slučaja se nastavljaju.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zavidovići

hapšenje

pokušaj ubistva

MUP ZDK

bolnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сипање горива

Ekonomija

Pada li gorivo na 2,5 KM: Zabilježeno značajno pojeftinjenje

1 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Istraga protiv tinejdžera u Njemačkoj zbog planiranja napada na sinagogu

1 h

0
Више паркираних камиона.

BiH

Blokada budžeta koči uvođenje NCTS sistema

2 h

0
Извлачење аутомобила из ријеке Уне код Бихаћа.

Hronika

Vozač poginuo nakon slijetanja automobilom u rijeku Unu

2 h

0

Više iz rubrike

Извлачење аутомобила из ријеке Уне код Бихаћа.

Hronika

Vozač poginuo nakon slijetanja automobilom u rijeku Unu

2 h

0
Школске клупе у учионици.

Hronika

Maloljetnik slao lažne dojave o bombama u bh. gradu

3 h

0
Ухапшен Паљанин због сумње да је подметнуо бомбу под возило љекара

Hronika

Uhapšen Paljanin zbog sumnje da je podmetnuo bombu pod vozilo ljekara

5 h

0
Полиција Србија

Hronika

Todorović: Slijedi identifikacija tijela pronađenog u Badovincima

7 h

0

  • Najnovije

21

20

Da li je bolje tuširati se ili kupati u kadi: Jedna navika je higijenski efikasnija

21

17

Jeftino letovanje na grčkom primorju odlazi u prošlost? Pogledajte najnovije cijene

21

17

Godinama dizali cijene, sada ih dramatično spuštaju da spase sezonu

21

08

Minić: S jedne strane uzurpacija pravosuđa, sa druge institucije Srpske koje štite Ustav

21

05

Minić: Nastavićemo da podržavamo studente, jer su oni naša budućnost

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner