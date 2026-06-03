Muškarac u BiH uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubiti ženu

Policijski službenici Policijske stanice Zavidovići lišili su slobode muškarca B. N. (1981) iz Zavidovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz MUP-a ZDK.

Kako je potvrđeno, hapšenje je uslijedilo nakon prijave koja je policiji upućena 2. juna 2026. godine u 18:20 sati. Dežurni medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio je policiju da je u njihove prostorije dovezena H. S. iz Zavidovića sa povredama nanesenim hladnim oružjem – nožem.

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Povrijeđena žena je zadobila lakše tjelesne povrede, koje su konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.

B. N. je, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada.

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Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Zavidovići, a istraga i dokumentovanje slučaja se nastavljaju.

(Avaz)