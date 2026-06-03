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Vozač poginuo nakon slijetanja automobilom u rijeku Unu

Autor:

ATV
03.06.2026 19:07

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Извлачење аутомобила из ријеке Уне код Бихаћа.
Foto: Facebook/Screenshot

U Bihaću je u poslijepodnevnim satima došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u kanal rijeke Une u ulici Bedem.

Nažalost, vozač je preminuo na mjestu nesreće.

U akciji izvlačenja vozila i tijela učestvovali su pripadnici vatrogasne jedinice i ronioci, dok su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona osiguravali lice mjesta.

O događaju je obaviješten Kantonalni tužilački ured Unsko-sanskog kantona u Bihaću, pod čijim nadzorom su izvršene uviđajne radnje, piše Avaz.

U toku je istraga koja bi trebala rasvijetliti okolnosti ove tragedije.

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Tagovi :

Bihać

Saobraćajna nesreća

uviđaj

poginuo muškarac

Policija

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