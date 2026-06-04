TikTok donosi novitete pred Svjetsko prvenstvo

TikTok je predstavio novu aplikaciju pod nazivom "TikTok Pro Events", osmišljenu kao centralno mjesto za praćenje velikih kulturnih, sportskih i zabavnih događaja, uključujući predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine.

Nova platforma predstavlja najnoviji pokušaj kompanije da dodatno proširi svoje prisustvo u segmentu događaja uživo i ojača vezu između kreatora sadržaja, organizatora manifestacija i publike širom svijeta.

Prema informacijama koje je objavio "TechCrunch", aplikacija je razvijena kako bi korisnicima omogućila lakše otkrivanje sadržaja vezanog za velike globalne događaje, uz poseban fokus na video-snimke, reakcije zajednice, informacije o događajima i sadržaj kreatora koji prate dešavanja u realnom vremenu.

Fokus na velike kulturne i sportske trenutke

TikTok Pro Events zamišljen je kao posebna platforma koja će objediniti sadržaj vezan za događaje od globalnog značaja. Među prvim velikim projektima koji će biti podržani nalazi se FIFA Svjetsko prvenstvo 2026, jedno od najvećih sportskih takmičenja na svijetu.

Nova aplikacija omogućiće korisnicima da na jednom mjestu pronađu relevantne video-snimke, sadržaj kreatora, ekskluzivne materijale iza kulisa, kao i informacije o samim događajima. Cilj je da se iskustvo praćenja velikih manifestacija učini interaktivnijim i prilagođenijim mlađim generacijama koje informacije sve češće konzumiraju putem društvenih mreža.

Nadogradnja partnerstva sa FIFA-om

Pokretanje nove aplikacije dolazi nekoliko mjeseci nakon što je FIFA imenovala TikTok za svoju prvu "preferiranu platformu" za društvene mreže u okviru Svjetskog prvenstva 2026. godine. Sporazum predviđa dublju integraciju sadržaja, veći pristup kreatorima i dodatne mogućnosti za medijske partnere tokom turnira.

U okviru saradnje, TikTok će ponuditi poseban centar za sadržaj posvećen Mundijalu, uključujući ekskluzivne snimke iza kulisa, sadržaj kreatora iz zemalja učesnica i dodatne interaktivne funkcije za navijače. Takođe, određeni nosioci televizijskih prava moći će da objavljuju odabrane video-klipove i dijelove prenosa putem TikTok ekosistema.

Veća uloga kreatora sadržaja

Jedan od ključnih elemenata nove aplikacije biće upravo kreatori sadržaja. TikTok planira da im omogući poseban pristup događajima kako bi mogli da proizvode ekskluzivne materijale, intervjue, reportaže iza kulisa i druge formate koji privlače mlađu publiku.

Posljednjih godina sportske organizacije i organizatori velikih događaja sve više se oslanjaju na influensere i digitalne kreatore kako bi povećali angažman publike. TikTok očigledno želi da upravo kroz TikTok Pro Events dodatno iskoristi taj trend.

Posebna aplikacija umjesto klasične integracije

Za razliku od dosadašnjih rješenja koja su uglavnom bila integrisana unutar glavne TikTok aplikacije, TikTok Pro Events funkcioniše kao zasebna platforma. Time kompanija pokušava da kreira namjenski prostor za korisnike koji žele detaljnije praćenje velikih događaja bez potrebe za pretraživanjem ogromne količine sadržaja unutar standardne aplikacije.

Ovakav pristup mogao bi omogućiti preciznije preporuke sadržaja, bolju organizaciju informacija i dodatne funkcije koje ne bi bilo jednostavno implementirati u osnovnu verziju TikToka.

TikTok širi svoj ekosistem

Lansiranje TikTok Pro Events dio je šire strategije kompanije da razvije specijalizovane aplikacije i dodatne servise izvan osnovne platforme za kratke video-forme. TikTok je ranije eksperimentisao sa aplikacijama poput TikTok Pro, koje su bile fokusirane na specifične korisničke potrebe i zajednice.

Kompanija očigledno vjeruje da postoji prostor za aplikacije koje će biti usmjerene na određene vrste sadržaja i korisničkih iskustava, posebno kada su u pitanju globalni događaji koji okupljaju milione ljudi.

Pripreme za eru velikih digitalnih događaja

Pokretanjem TikTok Pro Events platforme kompanija pokušava da zauzme još značajniju poziciju u načinu na koji publika prati velike kulturne, sportske i zabavne trenutke. Svjetsko prvenstvo 2026. godine predstavljaće prvi veliki test za novu aplikaciju, ali TikTok već sada jasno pokazuje ambiciju da postane jedno od glavnih digitalnih odredišta za praćenje globalnih događaja u realnom vremenu.