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Pretučena trudnica: Muškarac ženu šutnuo u stomak, hitno prebačena na kliniku

Autor:

ATV
04.06.2026 08:26

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trudnica trudnoća majka porodilja
Foto: Pexel/Amina Filkins

Na Gundulićevom vencu u Beogradu, u ponedjeljak uveče, došlo je do nasilja u porodici. Muškarac (35) je ženu (24), koja je u šestom mjesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, prijetio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao, nezvanično saznaje Telegraf.

Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po tijelu, kao i udarac nogom u stomak. Potom se udaljio iz stana.

Povrijeđenoj trudnici je ljekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)

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pretučena trudnica

beba

Napadač

Beograd

nasilje u porodici

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