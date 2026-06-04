Pretučena trudnica: Muškarac ženu šutnuo u stomak, hitno prebačena na kliniku

Autor:ATV
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Na Gundulićevom vencu u Beogradu, u ponedjeljak uveče, došlo je do nasilja u porodici. Muškarac (35) je ženu (24), koja je u šestom mjesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, prijetio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao, nezvanično saznaje Telegraf.
Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po tijelu, kao i udarac nogom u stomak. Potom se udaljio iz stana.
Povrijeđenoj trudnici je ljekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.
Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
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