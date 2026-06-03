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Oglasili se mladići koji su pokušali spasiti vozača iz rijeke Une: ''Dali smo sve od sebe''

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ATV
03.06.2026 22:03

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Извлачење аутомобила из ријеке Уне код Бихаћа.
Foto: Facebook/Screenshot

Nakon tragične saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u bihaćkoj ulici Bedem, a u kojoj je život izgubio mladi Manuel Kasić, javnost je potresla ispovijest mladića koji su među prvima pokušali pomoći unesrećenom vozaču.

Na društvenim mrežama oglasio se Denis Ajkić, mladić koji je svjedočio nesreći i odmah skočio u vodu kako bi pokušao spasiti vozača BMV-a koji je završio u kanalu.

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„Da ne griješite dušu. Bio je momak ispred mene desetak metara, nije vozio brzo. Samo odjednom nešto ga je ponijelo i završio je u vodi. Skočio sam odmah za njim, a kasnije još i nekoliko momaka, ali nažalost nismo ga mogli izvući. Dudbina, a tuga do neba. Dali smo sve od sebe“, napisao je Ajkić.

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije građana koji su mu zahvalili na hrabrosti i nesebičnom pokušaju da spasi život mladića.

I Endi Čehić je skočio u rijeku Unu u nadi da će uspjeti spasiti našeg nastradalog Manuela. Nije razmišljao ni o čemu, samo je skočio u vodu.

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“Dao sam sve od sebe, ali nisam uspio. Držao sam ga za ruku, ali ga nisam mogao izvući. Žao mi je, dao sam sve od sebe.”

Nisu razmišljali hoće li ih brza voda odnijeti. Uz njih je bilo još nekoliko momaka koji su takođe pokušali pomoći, ali nažalost nisu uspjeli.

Podsjećamo, nesreća se dogodila danas oko 14:40 sati u ulici Bedem u Bihaću kada je putnički automobil marke BMV serije 3 iz za sada neutvrđenih razloga sletio u kanal. Uprkos brzoj reakciji građana i pokušajima spašavanja, vozač Manuel Kasić je smrtno stradao, piše Crna-Hronika.

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Vijest o njegovoj pogibiji izazvala je veliku tugu među porodicom, prijateljima i sugrađanima, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama.

Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona obavili su uviđaj pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, a tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije biće poznate nakon okončanja istrage.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Bihać

Rijeka Una

poginuo mladić

Saobraćajna nesreća

autom sletio u Unu

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