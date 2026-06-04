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Maričić: Zaokružen proces digitalne transformacije Poreske uprave

Autor:

ATV
04.06.2026 08:33

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Маричић: Заокружен процес дигиталне трансформације Пореске управе

Poreska uprava Republike Srpske zaokružila je proces digitalne transformacije, čime je omogućena potpuna elektronska komunikacija sa poreskim obveznicima, istakao je direktor Poreske uprave Goran Maričić.

"Elektronske usluge skraćuju procedure, smanjuju troškove i broj odlazaka na šaltere", rekao je Maričić za RTRS.

On je ključnim ocijenio uvođenje Integrisanog informacionog sistema, koji je omogućio automatizaciju naplate javnih prihoda i lakše izvršavanje poreskih obaveza.

"Rezultat su jednostavnije procedure, veća poreska disciplina i rast naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj", naglasio je Maričić.

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Tagovi :

Goran Maričić

Poreska uprava RS

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