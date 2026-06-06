Meta zvanično pokrenula pretplatu za Instagram

Meta je zvanično pokrenula Instagram Plus pretplatu na globalnom nivou, i prvi put neke korisne funkcije više nisu dostupne svima.

Pretplata košta 3,99 dolara mjesečno, a globalno uvođenje počelo je 4. juna. Istovremeno su predstavljeni i Fejsbuk Plus po istoj cijeni, kao i Vocap Plus koji košta 2,99 dolara mjesečno.

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Većina novih funkcija fokusirana je na Stori objave. Jedna od glavnih novina je Stori Spotlight, opcija koja vaše priče postavlja na vrh liste kod prijatelja i pratilaca kako bi bile vidljivije.

Tu je i Stori Extend, koji produžava trajanje Stori sadržaja sa standardna 24 na 48 sati. Pretplatnici dobijaju i mogućnost kreiranja više različitih lista publike, umjesto dosadašnje opcije Bliski Prijatelji.

Instagram Plus omogućava i pristup detaljnijoj statistici, uključujući podatke o ponovnim pregledima Stori objava, pretragu osoba koje su pregledale priču, kao i objavljivanje sadržaja direktno na profil bez pojavljivanja u fidovima drugih korisnika.

Dodatno, pretplatnici mogu da koriste ekskluzivne ikonice aplikacije, posebne fontove za biografiju profila i da zakače do šest objava na vrh svog profila.

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Jedna stvar, ipak, mnogima će odmah upasti u oči: Instagram Plus ne uklanja reklame. Bez obzira na to da li plaćate pretplatu ili ne, oglasi ostaju dio iskustva korišćenja aplikacije.

Mnogi smatraju da bi upravo uklanjanje reklama bilo najjači argument za plaćanje pretplate, slično kao kod Jutjub Premium servisa. Meta je u prošlosti eksperimentisala sa verzijama bez oglasa, pa nije isključeno da se takva opcija pojavi u budućnosti, piše B92.