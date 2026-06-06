Prvi znakovi koji pokazuju da u vezi nešto nije u redu: Prepoznajte ih na vrijeme

Stručnjaci upozoravaju da bez osjećnja sigurnosti nema ni iskrene komunikacije, ni povjerenja, ni ljubavi. Evo šta znači emocionalna sigurnost i kako je graditi.

U zdravoj partnerskoj vezi osjećanje emocionalne sigurnosti je temelj – on znači da možete da budete ranjivi, da pokažete svoja osjećanja i misli bez straha od odbacivanja ili osude. Kada toga nema, odnos s partnerom postaje nesiguran i opterećen.

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To vodi u neiskrenost, udaljavanje i začarani krug sukoba. Posljedice mogu biti ozbiljne – od hroničnog stresa i smanjene seksualne želje do upotrebe alkohola ili drugih supstanci kao načina da se ublaži bol zbog udaljenosti.

Stručnjaci naglašavaju da izbjegavanje problema ne pomaže – potisnute emocije se kad-tad vraćaju, često u obliku konflikta, ljutnje ili prezira. Zato je važno da se nesigurnost jasno imenuje i da oba partnera rade na promjeni.

Prvi korak je otvorena komunikacija – nenasilno izražavanje osjećanja, slušanje bez kritike i spremnost da se konflikti rješavaju razgovorom. Sljedeći korak je samoregulacija – sposobnost da obuzdate sopstvene emocije kako biste mogli da pružite sigurnost drugome. Cilj nije stalna sigurnost, već postepeno stvaranje očekivanja da je odnos "dovoljno siguran".

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Ako sami ne uspijevate, partnerska terapija može da pruži neutralnu podršku i nauči vas vještinama koje pomažu da se veza osnaži. Kada se sigurnost uspostavi, odnos postaje otporniji – konflikti se pretvaraju u prilike za rast, a partneri se osjećaju slobodno da budu autentični.

(Lepa&Srećna)