Morski pas usmrtio ronioca tokom podvodnog ribolova u Australiji

U Zapadnoj Australiji dogodio se još jedan smrtonosni napad ajkule u kojem je život izgubio 35-godišnji ronilac.

Muškarac, čiji identitet nije objavljen, danas je s porodicom bio u podvodnom ribolovu kod ostrva Majklmas, jugoistočno od Perta, kada ga je napala ajkula za koju se pretpostavlja da je bila duga 4,5 metara, prenosi Bi-bi-si.

Pokušaj spasavanja bez uspjeha

Napad se dogodio oko 11:25 po lokalnom vremenu. Iako je nesretni muškarac brzo prevezen čamcem na obalu, gdje ga je čekala hitna pomoć, spasa mu nije bilo. Ljekari ga nisu uspjeli reanimirati te su mogli samo konstatovati smrt. Policija je najavila da će o cijelom slučaju sastaviti izvještaj za nadležne organe.

U istragu se uključilo i Ministarstvo za primarnu industriju i regionalni razvoj, koje pomaže policiji i lokalnim vlastima. Ujedno su uputili apel građanima da prijave svako viđenje ajkula u tom području.

Ova tragedija dogodila se manje od mjesec dana nakon još jednog smrtonosnog napada u istoj australskoj državi. Tada je 38-godišnjeg Stivena Matabonija, oca dvoje djece, usmrtila ajkula duga četiri metra kod grebena Horsšu, nedaleko od popularnog ostrva Rotnes u blizini Perta.

Napadi u Australiji nisu rijetkost

Napadi ajkula u australskim vodama statistički su češći nego u mnogim drugim dijelovima svijeta, ali važno je napomenuti da rijetko završavaju sa smrtonosnim ishodom. Najpopularnije plaže i lokacije za surfanje uglavnom su opremljene mjerama zaštite, poput mreža i pojačanog nadzora, kako bi se rizik od napada sveo na minimum.