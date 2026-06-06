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Ebola se nezaustavljivo širi: Broj zaraženih u Africi eksplodirao

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ATV
06.06.2026 16:00

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Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Gotovo 500 slučajeva infekcije virusom ebole do sada je potvrđeno u Centralnoj Africi, a zabrinutost zbog potencijalnih razmjera epidemije hemoragične groznice i dalje raste, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

U dnevnom izveštaju, ova organizacija je evidentirala 452 slučaja, uključujući 82 smrtna slučaja u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je epidemija proglašena prije tri sedmice, prenosi "Figaro".

U susjednoj Ugandi potvrđeno je 19 slučajeva, a dvije osobe su preminule.

Ukupan broj od 471 osobe inficirane virusom ebole, kao i 84 preminulih, predstavlja povećanje od 100 novih slučajeva u poređenju sa prethodnim danom.

SZO i afrički Centar za kontrolu i prevenciju bolesti pokrenuli su juče plan vrijedan 518 miliona dolara za borbu protiv epidemije tokom narednih šest mjeseci, sa fokusom na jačanje nadzora, laboratorijskog testiranja i prevencije infekcija, prenosi Srna.

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Tagovi :

Afrika

ebola

Ebola virus

zaraženi

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