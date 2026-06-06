Ebola se nezaustavljivo širi: Broj zaraženih u Africi eksplodirao

Autor:ATV
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Gotovo 500 slučajeva infekcije virusom ebole do sada je potvrđeno u Centralnoj Africi, a zabrinutost zbog potencijalnih razmjera epidemije hemoragične groznice i dalje raste, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).
U dnevnom izveštaju, ova organizacija je evidentirala 452 slučaja, uključujući 82 smrtna slučaja u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je epidemija proglašena prije tri sedmice, prenosi "Figaro".
U susjednoj Ugandi potvrđeno je 19 slučajeva, a dvije osobe su preminule.
Ukupan broj od 471 osobe inficirane virusom ebole, kao i 84 preminulih, predstavlja povećanje od 100 novih slučajeva u poređenju sa prethodnim danom.
SZO i afrički Centar za kontrolu i prevenciju bolesti pokrenuli su juče plan vrijedan 518 miliona dolara za borbu protiv epidemije tokom narednih šest mjeseci, sa fokusom na jačanje nadzora, laboratorijskog testiranja i prevencije infekcija, prenosi Srna.
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