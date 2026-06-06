Crni dim kulja iz zgrade: Vatrogasaci se bore sa požarom u Sarajevu

Autor:ATV
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U Sarajevu je danas u popodnevnim satima došlo do požara na jednoj od zgrada u sarajevskom naselju Dolac Malta.
Na teren su upućeni vatrogasci, a još uvijek nije poznato kako je došlo do požara.
Iz Profesionalne vatrogasne brigade KS nisu nam mogli dati odmah informacije s obzirom da je intervencija u toku.
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Prema prvim informacijama, vatrogascima je prijavljeno da je došlo do požara na zgradama u izgradnji kod Merkatora u ulici Ložionička. Ogroman dim se širi sa krova zgrade.
(Kliks)
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