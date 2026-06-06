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Anja Ljubojević doživjela saobraćajnu nezgodu!

Autor:

ATV
06.06.2026 10:17

Komentari:

13
Ања Љубојевић доживјела саобраћајну незгоду!
Foto: ATV

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je noćas saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.

Na teren je izašla i policija koja je obavila uviđaj.

"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 04 časa na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila u mjestu Trnu. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke "Audi". Jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede", rečeno je za ATV iz PU Banjaluka.

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Anja Ljubojević udes

Anja Ljubojević

udes

nadvožnjak u Trnu

Nadvožnjak

Komentari (13)
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