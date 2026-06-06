Podrhtavanje tla u Srpskoj: Registrovan zemljotres kod Prijedora

Autor:ATV
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Zemljotres magnitude 2,9 po Rihteru registrovan je rano jutros kod Prijedora, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Zemljotres je evidentiran u 5.01 časova, 37 kilometara sjeverno od Prijedora.
Potres je bio na dubini od 10 kilometara.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba, prenosi Srna.
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