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Podrhtavanje tla u Srpskoj: Registrovan zemljotres kod Prijedora

Autor:

ATV
06.06.2026 09:23

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 2,9 po Rihteru registrovan je rano jutros kod Prijedora, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zemljotres je evidentiran u 5.01 časova, 37 kilometara sjeverno od Prijedora.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba, prenosi Srna.

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Tagovi :

Prijedor

Zemljotres

potres

zemljotres Prijedor

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