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Pacijent iz Banjaluke transportovan u Beograd radi transplantacije u Minsku

Autor:

ATV
06.06.2026 09:19

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хеликоптер
Foto: ATV

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske izvršili su vanredni medicinski transport pacijenta iz Banjaluke u Beograd, koji treba da stigne na let za Minsk gdje ga očekuje transplantacija bubrega, izjavila je Srni načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Mirna Miljanović.

Miljanovićeva je rekla da je medicinski transport iz Banjaluke u Beograd izvršen sinoć.

Ona je navela da su prvih pet dana juna pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo realizovali 52 vanredna medicinska transporta pacijenata sa šireg područja Banjaluke, Trebinja, Foče i Istočnog Sarajeva.

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Tagovi :

Helikopterski servis Republike Srpske

Helikopter

Banjaluka

Beograd

Bjelorusija

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