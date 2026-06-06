Pacijent iz Banjaluke transportovan u Beograd radi transplantacije u Minsku

Autor:ATV
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske izvršili su vanredni medicinski transport pacijenta iz Banjaluke u Beograd, koji treba da stigne na let za Minsk gdje ga očekuje transplantacija bubrega, izjavila je Srni načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Mirna Miljanović.
Miljanovićeva je rekla da je medicinski transport iz Banjaluke u Beograd izvršen sinoć.
Ona je navela da su prvih pet dana juna pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo realizovali 52 vanredna medicinska transporta pacijenata sa šireg područja Banjaluke, Trebinja, Foče i Istočnog Sarajeva.
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