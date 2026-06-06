Težak udes u Trnu: Udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka, pa završio na krovu

Autor:ATV
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Teža saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u Trnu kod nadvožnjaka koji je u izgradnji, kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu, piše Provjereno.
Iz za sada nepoznatih razloga vozač je nastavio voziti pravo ka dijelu puta gdje su radovi, a nije skrenuo desno na zaobilazni put.
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Od siline udara vozilo se prevrnulo i završilo na krovu.
Na mjestu nezgode bili su policija i vatrogasci.
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Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
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