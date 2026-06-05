Žena u Prokuplju prebila muža, mobilnim telefonom mu nanijela teške povrede

Autor:ATV
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Žena iz Prokuplja večeras oko 19 časova nanijela je povrede po glavi svom suprugu. On je nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja prebačen na Odjeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.
Prema prvim informacijama, ona ga je nekoliko puta udarila mobilnim telefonom po glavi i nanijela mu više posjekotina na licu, a čovjek je nakon onoga što mu se dogodilo prilično uznemiren, te je potražio medicinsku pomoć.
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Još jedna žrtva na putevima Srpske: Epilog strašne nesreće
Riječ je o paru u srednjim tridesetim godinama. U toku je dijagnostika povreda.
(Kurir)
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