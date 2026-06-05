Žena u Prokuplju prebila muža, mobilnim telefonom mu nanijela teške povrede

Žena iz Prokuplja večeras oko 19 časova nanijela je povrede po glavi svom suprugu. On je nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja prebačen na Odjeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Prema prvim informacijama, ona ga je nekoliko puta udarila mobilnim telefonom po glavi i nanijela mu više posjekotina na licu, a čovjek je nakon onoga što mu se dogodilo prilično uznemiren, te je potražio medicinsku pomoć.

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Riječ je o paru u srednjim tridesetim godinama. U toku je dijagnostika povreda.

(Kurir)