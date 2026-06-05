Oglasila se policija o napadu na Dritana Abazovića

U hodniku Suda za prekršaje u Podgorici u petak oko 15.30 časova došlo je do incidenta između biznismena R.U. i bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića.

Saopšteno je ovo iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Prema navodima MUP-a, dok su čekali zakazano ročište, R. U. i D. A. prišli su jedan drugom, nakon čega je došlo do bliskog kontakta koji je, kako se navodi, inicirao R. U.

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Iz policije ističu da nije došlo do razmjene udaraca niti fizičkog obračuna.

"Policijski službenik, koji je angažovan na poslovima obezbjeđenja Suda, je izdao upozorenje R. U. da prestane sa takvim ponašanjem, a po kojem upozorenju je R. U. postupio i konflikt između njih dvojice se nije nastavio niti produbio. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Policija postupa po događaju, a o ishodu će javnost biti blagovremeno obaviještena", stoji u saopštenju.

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Kako su već pisale podgoričke "Vijesti", u pitanju je biznismen Ranko Ubović.