Napadnut Dritan Abazović, nastao metež u sudnici

Autor:ATV
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U sudnici Suda za prekršaje u Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.
Teži incident i tuču spriječili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje, prenosi "Blic".
Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premijer odgurnuo.
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Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.
Abazović se nalazi u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.
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