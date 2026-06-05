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Napadnut Dritan Abazović, nastao metež u sudnici

Autor:

ATV
05.06.2026 18:23

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Нападнут Дритан Абазовић, настао метеж у судници

U sudnici Suda za prekršaje u Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.

Teži incident i tuču spriječili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje, prenosi "Blic".

Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premijer odgurnuo.

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Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.

Abazović se nalazi u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.

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Ranko Ubović

Napadnut Dritan Abazović

Dritan Abazović

Crna Gora

Podgorica

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