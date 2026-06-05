Napadnut Dritan Abazović, nastao metež u sudnici

U sudnici Suda za prekršaje u Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.

Teži incident i tuču spriječili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje, prenosi "Blic".

Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premijer odgurnuo.

Hronika Sudar autobusa i taksija kod zgrade Vlade u Banjaluci

Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.

Abazović se nalazi u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.