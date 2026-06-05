Dva kluba iz Premijer lige BiH na crnoj listi FIFA

Dva kluba iz premijer lige Bosne i Hercegovine (BiH) završila su na crnoj listi Svjetske fudbaleske federacije (FIFA).

Riječ je o Slogi iz Doboja i mostarskom Veležu.

Mostarski Velež našao se na FIFA "crnoj listi" klubova kojima je privremeno zabranjena registracija novih igrača.

Zabrana je, prema dostupnim podacima, evidentirana od 3. juna 2026. godine, a za sada nije navedeno do kada traje ni zbog čega je izrečena.

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Riječ je o FIFA listi "Registrejšn Bans", javno dostupnoj bazi u kojoj se nalaze klubovi iz cijelog svijeta kojima je izrečena zabrana registracije novih igrača.

FIFA navodi kako se na toj listi evidentiraju klubovi koji se suočavaju sa zabranama zbog različitih povreda, uključujući finansijske sporove ili regulatorna kršenja.

Zabrane registracije u pravilu ostaju na snazi dok se ne ukloni razlog zbog kojeg su izrečene, odnosno dok FIFA ne donese odluku o njihovu ukidanju.