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Branko Lazić razočaran ljudima i odlaskom iz Zvezde: "Uvalili su Dozetu da mi saopšti"

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ATV
06.06.2026 09:36

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Бранко Лазић разочаран људима и одласком из Звезде: "Увалили су Дозету да ми саопшти"
Foto: Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde, Branko Lazić prvi put poslije odlaska iz Crvene zvezde odlučio je da progovori o načinu na koji se rastao sa ljudima iz kluba sa Malog Kalemegdana.

On je bio gost podkasta „Luka i Kuzma“ u kojem je potpuno otvorio dušu.

Kako sam kaže, rastanak sa Zvezdom je za njega došao iznenada. Da stvar bude zanimljivija, sve je čuo od svog agenta, a ne od samih čelnih ljudi kluba, kako je to rekao u podkastu.

"Izgubili smo od Spartaka, ispali, uslijedili su sastanci. Svi smo morali da se pojavimo u „Pioniru“ na individualnim sastancima. Pričali smo kako smo vidjeli sezonu, šta je bilo loše, šta bi trebalo mijenjati. Djelovalo je više da će pući nego da je okej. Bilo je kao da se čujemo za nedjelju dana ponovo. U jednom momentu je uslijedio poziv od agenta, odmah sam shvatio o čemu se radi, nije morao ništa da mi saopšti, mogao je samo i da me cimne. Javlja mi da Zvezda hoće da raskine ugovor. Luka Mitrović, Nemanja Nedović i ja. Rekao sam „samo domaći“ i dobio potvrdan odgovor", kaže Lazić.

Nakon toga su se događaji samo ređali. Ističe da je očekivao više ljudsku reakciju ljudi iz uprave kluba. Na kraju, obratio mu se sportski direktor Milan Dozet i to ne u kancelariji, nego u kafiću.

"Prvi put sam bio u takvoj situaciji. I kada sam produžavao ugovore sa Zvezdom, završavao sam to ja, pa Mišku slao na verifikaciju umjesto da bude obrnuto. Proveo sam tu dosta godina, očekivao sam da će se desiti na više ljudski način, sa više respekta. Očekivao sam da će me pozvati u kancelariju, da će biti predsjednik kluba, sportski direktor, generalni menadžer, da će mi obrazložiti zašto je ta odluka donesena. Išlo je isključivo preko menadžera. Sem tog jednog momenta gdje su Milanu Dozetu uvalili da mi saopšti. I dan-danas sam super sa njim, ali su mu uvalili da mi to saopšti i to je urađeno u kafiću koji je u sklopu hale, u „Žaku“. Nije za običnim stolom, nego u separeu", rekao je bivši kapiten.

Kako kaže, sve je išlo ka tome da se čuje i sa samim predsjednikom kluba, ali se to nije dogodilo.

"Sjeli smo, pričali, neke interne šale, vidio sam da se sprema to da mi saopšti, prekinuo sam ga i rekao da znam sve i da ništa ne mora da mi kaže, ali da sam očekivao da će me pozvati gore i da ću sjesti, da ćemo pričati, da će mi reći kakva je situacija... Da trener hoće da podmladi tim, da me nemaju u planu i slično. Taj odnos da mi oni saopšte, a ne njega da podmetnu. Tako se i završilo. Uslijedili su razgovori i kasnije sa generalnim menadžerom, pričali smo, insistirao je da zovem Drčelića da se dogovorim sa njim. Nisam vidio poentu zašto da ga zovem i da se dogovaram, kad on mene nije zvao da mi kaže da više nisam u klubu", kaže Lazić.

Kako kaže, zamjera im samo način na koji su se od njega rastali u Zvezdi.

Generalnom menadžeru sam rekao da im ne zamjeram ništa što nisam u klubu, već način na koji je to urađeno. Njima na čast. Poslije raskida sam trenirao sa FMP-om malo, pa sam i to batalio.

(Telegraf.rs)

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Branko Lazić

KK Crvena zvezda

košarka

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