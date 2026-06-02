Kodi Miler-Mekintajer došao kao zvijezda, a odlazi uz veliko poštovanje

Kodi Miler-Mekintajer je i zvanično završio svoju misiju u Crvenoj zvezdi. Poslije dvije sezone provedene na Malom Kalemegdanu, američki plejmejker je spakovao kofere i putem društvenih mreža se oprostio od crveno-belog dresa.

Dao je apsolutno sve od sebe, vukao je ekipu napred kada je bilo najteže, ali kada se podvuče crta, ostaje utisak da su se kockice jednostavno tako složile da je ukupan rezultat morao da bude bolji.

Prekaljeni as se na rastanku obratio navijačima i klubu porukom u kojoj se zahvalio na ukazanom povjerenju, svjestan posebne veze koju je izgradio sa tribinama.

Kraj jedne ere u Zvezdi

Hvala Crvenoj zvezdi na ove dvije godine. Hvala navijačima na podršci, saigračima na borbi i stručnom štabu na svemu što smo zajedno prošli. Bilo je ovo dragocijeno iskustvo, vrijeme je za nove izazove, glasio je iskren oproštaj Amerikanca sa bugarskim pasošem.

Kada je u qeto 2024. godine stizao iz Baskonije sa oreolom najboljeg asistenta Evrolige i čovjeka koji je redovno biqežio tripl-dabl učinke, očekivanja su bila ogromna. Projektovan je da bude apsolutni lider i to je breme koje je Kodi hrabro preuzeo na sebe. Ipak, u mnogim trenucima tokom protekle dvije godine, d‌jelovalo je da ovom sjajnom igraču na parketu nedostajalo više “sljedbenika” koji bi ga ispratili u viziji.

Nije tajna da Crvena zvezda u ovom periodu nije bilježila kontinuitet rezultata koji se očekivao. Česte promjene trenera direktno su se odrazile na igru prvog plejmejkera – svaki novi šef struke imao je svoju filozofiju i praktično je želio da napravi “svog Kodija”. U takvom sistemu, gd‌je su se uloge, saigrači i taktički zahtjevi stalno menjali, Miler-Mekintajer je često morao da se prilagođava na uštrb svoje prepoznatljive igre, ali ni u jednom trenutku nije bježao od odgovornosti, piše Sportal

Ostavio je srce na terenu

Da li će ga Delije pamtiti? Apsolutno. Zvezdina publika prepoznaje kada neko “ostavi srce” na terenu, a Kodi je radio upravo to. Borio se, trpio udarce, igrao preko granice bola i uvek imao maksimalno poštovanje prema grbu koji nosi. Ljubav je bila obostrana – navijači su ga voljeli, a on im je vraćao nesebičnim zalaganjem na svakom pedlju terena.

Međutim, ostaće taj mali znak pitanja i osjećaj nedorečenosti, isključivo zbog činjenice da njegov ogroman trud nije bio krunisan većim klupskim uspjesima u elitnom takmičenju. Kodi Miler-Mekintajer odlazi iz Zvezde kao igrač koji je maksimalno pošteno odradio svoj ugovor i kao vrhunski profesionalac kog će Mali Kalemegdan uvek poštovati, ali i kao simbol jednog turbulentnog perioda u kom je jedan čovek pokušao da povuče čitav voz, često ostajući bez prave podrške.