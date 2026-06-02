Delegacija Srpske na prestižnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

02.06.2026 08:05

Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

Svjetska ekonomska elita, državnici, investitori i brojni stručnjaci okupljaju se u "sjevernoj ruskoj prestonici". Sutra zvanično počinje 29. Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum (SPIEF), jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija.

Kako je potvrđeno, sutra se u Sankt Peterburgu očekuje dolazak delegacije Republike Srpske.

U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Njihov dolazak na ovaj prestižni događaj predstavlja nastavak njegovanja tradicionalno dobrih odnosa, ali i priliku za konkretne pregovore o novim investicijama, jačanju privrednih veza i pozicioniranju Republike Srpske na međunarodnom tržištu u uslovima izmijenjene globalne ekonomije. Delegacija će prisustvovati ključnim panelima, a očekuje se i niz bilateralnih susreta sa ruskim i međunarodnim partnerima na marginama Foruma.

Ovogodišnji forum održava se pod krovnom temom "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti". Prema riječima organizatora, fondacije "Roskongres", ali i samog vrha Ruske Federacije, ovaj moto direktan je odgovor na trenutnu fazu globalnih neslaganja i ekonomske fragmentacije.

Sutrašnji početak označiće otvaranje diskusija koje imaju za cilj pronalaženje novih, efikasnih rješenja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u svojoj poruci učesnicima ranije je istakao da su, u vremenu nezapamćenih izazova i kidanja logističkih lanaca, ravnopravan dijalog i pragmatizam od vitalne važnosti za očuvanje globalnog ekonomskog sistema.

Program Foruma obuhvata stotine sesija, okruglih stolova i poslovnih dijaloga, a analitičari ističu četiri glavna stuba ovogodišnjih diskusija:

- Globalni ekonomski izazovi i multipolarni svijet: Fokus na stvaranju alternativnih i pravednijih sistema međunarodne saradnje, van okvira tradicionalnih zapadnih institucija.

- Finansijski i trgovinski suverenitet: Diskusije o nezavisnim platnim sistemima, dedolarizaciji i novim valutama u okviru BRIKS-a i drugih asocijacija.

- Tehnološka nezavisnost i digitalizacija: Razvoj vještačke inteligencije, zaštita podataka, inovacije u industriji i sajber bezbjednost.

- Energetska stabilnost i ekologija: Održivi razvoj, upravljanje resursima, sigurno snabdijevanje energijom uz poštovanje ekoloških standarda, te razvoj ljudskog kapitala.

Da Sanktpeterburški forum zadržava svoj međunarodni kredibilitet uprkos geopolitičkim potresima, svjedoči podatak da su učešće potvrdili predstavnici iz preko 130 država svijeta.

Posebnu pažnju privlači ovogodišnja zemlja gost – Saudijska Arabija. Prisustvo ove bliskoistočne ekonomske sile u statusu specijalnog gosta naglašava tektonske promjene u globalnim ekonomskim odnosima, širenje uticaja na arapski svijet i jačanje savezništava u energetskom sektoru, prenosi RTRS.

