Vatrogasci na terenu: U Banjaluci izgorio automobil

U banjalučkom naselju Jošikova voda sinoć je došlo do požara na automobili zbog kojeg su intervenisali banjalučki vatrogasci.

Kako navode iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka oni su imali intervenciju u u 21.46, a to je bila jedna od pet tog dana.

Prva intervencija zabilježena je u 10.23, kada je izbio požar na kući u Karađorđevoj ulici. Tokom popodnevnih časova vatrogasci su gasili dva požara kontejnera, u 14.41 na Bulevaru Živojina Mišića i u 16.43 u Knežopoljskoj ulici.

Posljednja intervencija zabilježena je u 23.30 časova, kada je ponovo gorio kontejner na Bulevaru Živojina Mišića.