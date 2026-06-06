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Vatrogasci na terenu: U Banjaluci izgorio automobil

Autor:

ATV
06.06.2026 11:13

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Ватрогасци на терену: У Бањалуци изгорио аутомобил
Foto: VATROGASNO-SPASILAČKA BRIGADA BANJALUKA

U banjalučkom naselju Jošikova voda sinoć je došlo do požara na automobili zbog kojeg su intervenisali banjalučki vatrogasci.

Kako navode iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka oni su imali intervenciju u u 21.46, a to je bila jedna od pet tog dana.

Prva intervencija zabilježena je u 10.23, kada je izbio požar na kući u Karađorđevoj ulici. Tokom popodnevnih časova vatrogasci su gasili dva požara kontejnera, u 14.41 na Bulevaru Živojina Mišića i u 16.43 u Knežopoljskoj ulici.

Posljednja intervencija zabilježena je u 23.30 časova, kada je ponovo gorio kontejner na Bulevaru Živojina Mišića.

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Tagovi :

Banjaluka

požar

Vatrogasci

izgorio automobil

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