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Banjalučka Hitna pomoć na visini zadatka - porodili ženu u kući

Autor:

ATV
05.06.2026 19:06

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Екипа бањалучке Хитне помоћи породила жену у кући
Foto: Instagram

Heroji Službe hitne medicinske pomoći opet su bili na visini zadatka. Tim Doma zdravlja Banjaluka uspješno je obavio porođaj u kućnim uslovima.

Kako su naveli iz ove zdravstvene ustanove, na svijet je stigao dječak.

"Zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti medicinskog tima, na svijet je došla muška beba, a majka i novorođenče su nakon zbrinjavanja sanitetskim vozilom bezbjedno transportovani u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi daljeg praćenja", naveli su iz banjalučkog Doma zdravlja.

"Ovaj događaj još jednom potvrđuje profesionalnost i posvećenost naših zdravstvenih radnika, koji su građanima na raspolaganju 24 časa dnevno", zaključili su.

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Tagovi :

porođaj

Hitna pomoć

Dom zdravlja Banjaluka

Banjaluka

beba

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