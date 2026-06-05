Banjalučka Hitna pomoć na visini zadatka - porodili ženu u kući

Autor:ATV
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Heroji Službe hitne medicinske pomoći opet su bili na visini zadatka. Tim Doma zdravlja Banjaluka uspješno je obavio porođaj u kućnim uslovima.
Kako su naveli iz ove zdravstvene ustanove, na svijet je stigao dječak.
"Zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti medicinskog tima, na svijet je došla muška beba, a majka i novorođenče su nakon zbrinjavanja sanitetskim vozilom bezbjedno transportovani u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi daljeg praćenja", naveli su iz banjalučkog Doma zdravlja.
"Ovaj događaj još jednom potvrđuje profesionalnost i posvećenost naših zdravstvenih radnika, koji su građanima na raspolaganju 24 časa dnevno", zaključili su.
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