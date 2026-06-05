Malinić o požaru na Laušu: Jedna soba gorjela, cijela kuća bila u dimu

Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade Banjaluka kaže da je požar u banjalučkom naselju Lauš, u kome je stradalo jedno dijete, gasilo devet vatrogasaca sa dva vozila.

"Intervencija je trajala oko sat vremena. Vatra je ugašena u 11.23 časa. Prijavu smo zaprimili u 10.23. Naši vatrogasci su na lokaciju stigli u 10.28. Jedno lice je smrtno stradalo", rekao je Malinić za RTRS

Kaže da su na licu mjesta zatekli požar u razvijenoj fazi.

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"Jedna soba je gorjela, a ostali dio kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno tijelo male bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno tijelo. Svi koje smo zatekli na balkonu bili su vidno potreseni", kaže Malinić.

Istakao je da ne znaju šta je uzrok požara i da oni ne utvrđuju uzrok požara.

Pored vatrogasaca, na terenu su bili Hitna pomoć te policija.

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Jedno dijete je poginulo, a drugo je zadobilo tjelesne povrede i smješteno je u UKC Republike Srpske u požaru koji je izbio u Banjaluci, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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"U ulici Karađorđevoj, grad Banja Luka, dana 05.06.2026.godine, oko 10.20 časova, došlo je do požara u potkrovlju kuće vlasništvo lica R.K. Tom prilikom smrtno je nastradalo dijete, a drugo dijete je zadobilo tjelesne povrede i smješteno je u UKC RS Banjaluka", navode iz OJT Banjaluka.

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U požaru u Banjaluci stradalo dijete staro godinu i po dana!

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banja Luka.